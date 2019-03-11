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Türkiye’nin en büyük kütüphanesi Rami Kışlası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 milyon kitabın yer alacağını söylediği Türkiye’nin en büyük kütüphanesi Rami Kışlası’nın restorasyon çalışmalarının son durumu havadan görüntülendi.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:13
Türkiye’nin en büyük kütüphanesi Rami Kışlası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 milyon kitabın yer alacağını söylediği Türkiye’nin en büyük kütüphanesi Rami Kışlası’nın restorasyon çalışmalarının son durumu havadan görüntülendi.

 

Eyüpsultan’da bulunan 250 yıllık Rami Kışlası’nın restorasyonu hızla devam ediyor. Bittiğinde Türkiye’nin en büyük kütüphanesi haline gelecek olan Rami Kışlası’nın restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen proje çalışması bittiğinde 220 bin metrekarelik kullanım alanı ile İstanbul’un kültür ve sanat alanında çekim noktalarından biri haline gelmesi beklenen Rami Kışlası’nda milyonlarca kitap okurların istifadesine sunulacak. Havadan çekilen görüntülerde restorasyonun hızla devam ettiği görülüyor.

 

Rami Kışlası’ndaki restorasyon çalışmaları bittiğinde Türkiye’nin tarihini gözler önüne serecek bir ‘Şehir Müzesi’ hizmete girecek. Kışlada ayrıca yaklaşık 10 milyon kitap kapasiteli dev bir kütüphanenin kurulması planlanıyor. Kışlanın avlusunda ise sergi salonları ve gezi mekanlarının yer alması planlanıyor. Ziyaretçiler için kafelerden kitapçılara, hediyelik eşya dükkanlarından geleneksel el sanatlarının yapımı, tanıtımını ve satışının yapıldığı alanlara kadar birçok atölye de alanda bulunacak.

 

250 senelik geçmişi olan ve müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ile 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren kışladaki restorasyon çalışmaları tamamlandığında 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:13
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