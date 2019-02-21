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Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde birinci etap kuraları çekildi

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde birinci etap daire seçim kurası Piyalepark’ta gerçekleştirildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:09
Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde birinci etap kuraları çekildi

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde birinci etap daire seçim kurası Piyalepark’ta gerçekleştirildi. Çekilen kuralar sonucunda 80 hak sahibinin daireleri belirlendi.


2 milyon 250 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyüğü olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk etap kuraları çekildi. Piyalepark’ta yapılankura çekimi sonrası ise 80 hak sahibinin daireleri belirlendi. Daireleri belirlenen vatandaşların kura çekimi esnasında büyük heyecan ve mutluluk yaşadığı görüldü. Projenin başlamasına öncülük eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız da vatandaşların mutluluğuna ortak oldu.



“15 gün sonra daire tapularını teslim edeceğiz”


Projenin hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Okmeydanı kentsel dönüşüm projesini çok uzun süreçte bu noktaya getirdik. Biliyorsunuz 50 yıllık tapu sorununu çözmüştük. 2014 yılında cumhurbaşkanımızın katılımıyla vatandaşlarımıza toprak tapusunu vermiştik. Ama bugün 2019’da dönüşümün ilk bloklarının daire seçimi törenindeyiz. 15 gün sonra da daire tapularını teslim edeceğiz”diye konuştu.



“Rabbim inşallah devamını getirmeyi bize nasip eder”


AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ise, “AK Parti iktidarında temel bir slogan var ‘Yaparsa AK Parti Yapar’, başkanımız bunun ilk etabını başardı. Rabbim inşallah bize devamını getirmeyi nasip eder. Aynı anlayışla daha yeşil bir Okmeydanı’nı, yeşil alanlarıyla, eğitim alanlarıyla, sosyal alanlarıyla, sağlık alanlarıyla, sağlam konutlarıyla özlediğimiz Okmeydanı’nın ilk adımı bugün atıldı. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.



“Hiçbir şeyimiz yokken bir şey sahibi olduk”


Kura sonucu dairesinin belirlendiğini söyleyen Ferhat Biçici, “İyi bir oluşumun içerisindeyiz. Çok mutluyuz. Kavga ettik, gürültü çıkarttık, zor şartlarda bu günlere geldik. Hiçbir şeyimiz yokken bir şey sahibi olduk. Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a çok teşekkür ediyoruz. Kuradan da çok memnunum” dedi. Enver Köş ise, “Kuralardan çok memnunuz. Biz bu noktaya gelmeyi çok istedik. Başkanımıza çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde oldu her şey. Çok heyecanlıyız. Heyecanımız hala devam ediyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:09
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