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Türkiye’nin en büyük işletmesi’nin idaresinde köklü değişim

Dünyanın sayılı, Türkiye’nin en büyük Tarım İşletmesi olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nin idari kadrosu tamamen değişti.

18 Haziran 2019 Salı 10:23
Türkiye’nin en büyük işletmesi’nin idaresinde köklü değişim

Dünyanın sayılı, Türkiye’nin en büyük Tarım İşletmesi olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nin idari kadrosu tamamen değişti.


1 Milyon 634 bin dekar arazi varlığıyla Türkiye’nin en büyük Tarım İşletmesi olan, sertifikalı tohumluk alanında önemli bir paya sahip olmasının yanı sıra, küçük ve büyükbaş damızlık hayvancılık alanlarında ciddi başarılara imza atan Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne Bülent Öztürk atandı.


Daha önce Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün birçok işletmesinde önemli görevlerde bulunan Öztürk, son olarak Muğla Dalaman Tarım İşletmesi’nde Müdür olarak görev yaptı. 2000-2005 yıllarında Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde Tarla Birim Şefi olarak da görev yapan Bülent Öztürk’ün yardımcı kadrosunda da köklü değişimler yapıldı. İdari Müdür Yardımcılığı, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitkisel Üretim, Makine ve Hayvancılık Müdür yardımcılıklarına da yeni isimler getirildi.


Genel iş disiplini sağlandı


Bilindiği gibi yakın zamanda TİGEM Genel Müdürlüğü’nde katkılarıyla, Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde uzun süreli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştı.


Yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda yönetim kadrosunun da tamamen değişmesinin ardından kurumun zarara uğratılmasında etkili olan sebepler ve benzeri konular ortadan kaldırılarak kısa sürede genel iş disiplini sağlandığı vurgulandı.


Alınan bilgiye göre, idari yönetimde yapılan değişimlerle genel iş disiplinin kısa sürede yeniden sağlandığı ve bunda yeni yönetimin büyük payı olduğu ifade edildi.


Taviz verilmeyecek


İdari yönetim kadrosunun değişmesinin ardından, işletmenin en önemli ve yoğun tarımsal faaliyeti olan hububat hasadının başladığını vurgulayan yetkililer, kurum içerisinde, gerek işçi gerek memur, hatta idari yönetimde zafiyet gösteren personel için hiçbir tavizin gösterilmeyeceği, kurumun işleyişine zarar veren hiç bir unsura müsaade edilmeyeceği belirtilirken, aynı karalılığının devam edileceğinin altı çizildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:23
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