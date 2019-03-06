"Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" Programı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programına katıldı.

Cumhur ile Cumhurbaşkanı'nın buluşmasına vesile olan bu tür toplantıları önemli gördüğünü belirten Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinin Genel Kurulu vesileyle bu buluşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yardımlaşma ve dayanışmanın bizim kültürümüzün mayasında, ruhunda, özünde olduğunu vurgulayan Erdoğan, ahilik müessesinin asrılar boyunca bu milleti hem maddi hem manevi olarak ayakta tuttuğunu söyledi.

Anadolu'da teknolojik aletlerin olmadığı zor dönemlerde işlerin asırlar boyunca imece usulüyle yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, tarlaların bu şekilde sürüldüğünü, harmanların bu şekilde kaldırıldığını, ihtiyaçların bu şekilde karşılandığını dile getirdi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin de bu anlayışın, iş birliğinin ve dayanışmanın ürünü olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tarım kredi kooperatifleri gönüllü katılıma, demokratik denetime, iş birliğine ve toplumsal sorumluluğa dayalı hep daha iyisini gerçekleştirmek için çalışan yapısıyla çiftçilerimize hizmet veriyor. Bugün bu kuruluşumuz, binlerce kooperatifi, yüzbinlerce ortağıyla ülkemizin en büyük çiftçi kuruluşu durumundadır. Ortaklarından, değerinden aldığı ürünleri tüketiciyle de buluşturan Tarım Kredi Kooperatiflerimiz, geçtiğimiz haftalarda hayata geçirdiğimiz tanzim satış uygulamasının da ana tedarikçisidir."

- "8 milyar lirayı bulan bu satış rakamıyla çiftçimize destek olundu"

Üreticilerin girdilerinin önemli bir bölümünün birlik tarafından karşılandığını belirten Erdoğan, "Birliğimiz, geçtiğimiz yıl çiftçilerimize 2 milyar 100 milyon liralık gübre, yaklaşık 2,5 milyar liralık yem, 1 milyar 250 milyon liralık motorin, 550 milyon liralık tohumluk, 400 milyon liralık tarım aleti ve makinesi, 300 milyon liralık kömür satışı yaptı. Toplamda 8 milyar lirayı bulan bu satış rakamıyla çiftçimize her alanda destek olundu. " bilgisini verdi.

Ortaklarının tohum, gübre, mazot, ilaçlama, sulama sistemleri, sera ürünleri, fide, fidan gibi ihtiyaçların karşılayan birliğin, geçen sene bunun için açtığı kredi rakamının 9 milyar lira olduğunu bildiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çoğunluğu ayni olmak üzere birliğimizin her bir ortağına kullandırdığı kredi ortalaması ise 19 bin liradır. Kırsal kalkınma projelerinde en çok yararlanan da birliğimiz üyesi kooperatiflerdir. Birliğimizin önümüzdeki dönemde de çitçilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğine inanıyorum. Biz de hükümet olarak çiftçilerimizi desteklemek için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz. 2019 yılı destekleme ödemelerini hızla gerçekleştiriyoruz. Yılın ilk iki ayında çiftçilerimize 5 milyar liralık destekleme ödemesini yaptık. Buradan şimdi mart ayında yapılacak desteklerin de müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Mart ayı içerisinde alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon lira, sulama elektriği, sertifikalı tohum gibi diğer hususlarda da 148 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız. Böylece yılın ilk üç ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık desteği sağlamış olacağız."

- "Tarımsal destekler 16,1 milyar lira"

Tarım ve hayvancılığın Türkiye bakımından önemine dikkati çeken Erdoğan, "Çiftçilerimize bugüne kadar yaptığımız 126,8 milyar liralık destek ödemesi bunun en somut ifadesidir. Türkiye, 2002 yılında tarımsal milli gelir bakımından 37 milyar lirayı dahi bulmayan bir büyüklüğe sahipti. Tarım ürünleri ihracatımız da 3,7 milyar dolar düzeyindeydi. Çiftçilerimize yılda verilen tarımsal destek rakamı da 1,8 milyar lirayı ancak buluyordu. Biz bu seviyeden aldığımız Türkiye'yi tarımsal milli gelirde 190 milyar lira, tarım ürünleri ihracatında 17,7 milyar dolar, tarımsal desteklerde bu yıl itibariyle 16,1 milyar liraya yakın bir yere getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da ilk sırada yer aldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Tarım sektöründeki konumumuzu daha da güçlendirmek için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bunlardan biri de arazi toplulaştırmasıdır. Bu projenin ilk başladığı 1960 yılından 2002'ye kadar, 42 yılda, toplam 450 bin hektar arazi toplulaştırması yapılabilmişti. Biz geçtiğimiz on yılda 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamladık. Halen 3,6 milyon hektar alanda da tescil işlemleri sürüyor."

Genç nüfusun tarım sektörüne ilgisini artırmak için genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği verdiklerini anımsatan Erdoğan, bunu gençleri hem bugün hem de yarınlara hazırlamak için yaptıklarını söyledi.

Hayvancılıktan bitkisel üretime, tıbbi aromatik bitkilere kadar geniş bir alana yayılan bu uygulama kapsamında son 3 yılda 48 bine yakın genç çiftçiyi 1,5 milyar lirayı bulan kaynakla desteklediklerini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Attığımız bir başka önemli adım da tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesinin önüne geçmektir. Bu şekilde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon hektar arazinin bölünmesini önledik. Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Aksi takdirde yazık olur. Bu topraklar öyle rastgele kullanılsın diye değil, tarımsa tarım için kullanılması lazım. Yoksa her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz. Böylece bu ovalarımızın betonlaşmasının önüne geçilecek sadece tarım yapılan yerler olarak bunların kalmasını sağlıyoruz."

(Sürecek)