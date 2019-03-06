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"Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" Programı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Yakın gelecekte, çiftçimizin kazancını daha da artıracak icraatları hayata geçireceğiz. 2019 yılı, çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz açısından çok daha bereketli bir yıl olacak"- "Dünyadaki başarı hikayelerine yenilerini eklemek ve dünyanın en büyük 5 kooperatifinden birini de Türkiye'de oluşturmak hedefiyle bakanlık olarak desteğimizi artırarak devam edeceğiz"

06 Mart 2019 Çarşamba 11:58
"Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" Programı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yakın gelecekte çiftçinin kazancını daha da artıracak icraatları hayata geçireceklerini belirterek, "2019 yılı çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz açısından çok daha bereketli bir yıl olacaktır." dedi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında yaptığı konuşmada, örgütlü toplum olma bilinciyle iş birliği ve dayanışma içinde, her fırsatta bütün paydaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalara değinen Pakdemirli, "Sorumlu ve sorunları yerinde çözen bir anlayışla el ele, gönül gönüle, gece gündüz demeden, hep birlikte çalışıyoruz. Tarım ve gıda, geçmiş, bugün veya gelecek meselesi değil, yaşam meselesidir. Sağlıklı beslenme, temel insani bir haktır. Bu bilinçle insanlığa hizmet aşkıyla hep birlikte mücadelemize devam ediyoruz." diye konuştu.

Pakdemirli, her sektörde olduğu gibi tarımda da uluslararası rekabetin giderek arttığına dikkati çekerek, çiftçilerin birlikte hareket etmelerinin artık bir tercih meselesi değil, bir gereklilik, hatta bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Çiftçi örgütlerinin önemine işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Dünyada 145 ülkede, 1 milyarın üzerinde ortak ve müşteriye sahip 2,6 milyon kooperatif mevcut. Bu kooperatiflerin sahip oldukları toplam varlıkların değeri 19,6 trilyon dolara denk. Dünya genelinde kooperatiflerin yıllık geliri küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 4,3'üne eşittir ve 2,98 trilyon dolar civarındadır. Kooperatiflerde ya da kooperatiflerin faaliyet alanında istihdam edilenlerin sayısı, dünyada çalışan nüfusun yüzde 9,46'sı kadardır. Avrupa'da ise 141 milyonu aşan ortağa sahip 176 bin 461 kooperatif işletmesi mevcut. Hollanda'da her birey en az bir kooperatifin ortağı, Finlandiya'da nüfusun yüzde 85'i bir kooperatife ortak. Kooperatif sayısına göre en geniş sektörler, sanayi ve hizmetler yıllık iş hacmine göre sıralama yapıldığında, ilk sırada tarım sektörü var. Polonya'da her 3 kişiden biri, kooperatiflerin sahip olduğu evlerde yaşıyor. İtalya'da tarımsal gıda sektörünün yüzde 50'si kooperatifler tarafından yönetiliyor."

- "Devletimize güvenin"

Türk kültürünün, birlik ve beraberlik üzerine kurulu olması nedeniyle kooperatifçilik genlerinin zaten bulunduğunu vurgulayan Pakdemirli, bu kültürün geliştirilmesi ve genişletilmesi gerektiğini anlattı.

Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, Türkiye'de kooperatifçiliğe öncülük ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu noktada, dünyadaki başarı hikayelerine yenilerini eklemek ve dünyanın en büyük 5 kooperatifinden birini de Türkiye'de oluşturmak hedefiyle bakanlık olarak desteğimizi artırarak devam edeceğiz. Çiftçimizin, üreticimizin sıkıntı ve dertlerini çok iyi biliyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, sıkıntılarımızı aşacak azim ve programa sahibiz. İnşallah yakın gelecekte, çiftçimizin kazancını daha da artıracak icraatları hayata geçireceğiz. 2019 yılı, çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz açısından çok daha bereketli bir yıl olacaktır. Devletimize, hükümetimize, bakanlığımıza güvenin."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:58
  1. "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programı
  2. çiftçi
  3. kooperatif
  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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