Türkiye’nin en büyük 500 firması Eskişehir’den satın alacak

Eskişehir Sanayi Odası, “ESO Tedarikçi Günleri” etkinliği ile Türk sanayisinin en büyük firmalarının satın alma ve satış profesyonelleri ile üyelerini bir araya getirmeye başladı.

Bu kapsamda ülkenin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden ve yıllık 2,5 milyar lira satın alma gerçekleştiren BMC Otomotiv A.Ş, bu sektöre yönelik üretim yapan ESO üyeleriyle bir araya geldi. ESO Tedarikçi Günleri açılışında konuşan ve etkinliğin birebir görüşmelerle devam edeceğini açıklayan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Biliyorsunuz ülkemizin 500 büyük sanayi kuruluşunu içeren bir liste var. Bizde bunu görev edinip bu 500 firma ile görüşmeye başladık. Satın almanın en üstündeki isimlerle, müdürleriyle tek tek görüştük. Hepsini ESO’ya davet ettik. Bu firmaların milyar milyar satın almaları var ve ilk etapta 38 firma daha bizimle olacak” dedi.

ESO Üyesi firmaların tanıtım malzemelerini bu 500 büyük firmaya ulaştırıldığını kaydeden ESO Başkanı Kesikbaş, “Bu çalışmaları hızlıca yürütüp Haziran sonuna kadar 100 firma ile daha bir araya gelmeye çalışacağız. Bizim 700 üyemiz var hepimiz daha fazla ticaret, daha fazla üretim yapma hedefindeyiz. Hep söylüyoruz, Eskişehir sanayine aş ve iş lazım” diye konuştu.

Söz konusu imkânları oluşturmak için Türkiye’nin önemli şirketleri ile bir araya geleceklerini yineleyen Kesikbaş, katılımları için BMC şirketine çok teşekkür ederek, “Firmalarının ciddi satın almaları var ve umarım ki hep birlikte güzel işler yaparız” dedi.

300 bini geçen üretim

ESO’da gerçekleştirilen Tedarikçi Günleri etkinliğine 5 üst düzey yöneticileri ile katıldıklarını ifade eden BMC Satın Alma Direktör Yardımcısı Alper Çebi, “BMC’nin 300 bin adedi geçen araç üretimi ile 80’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren ve Türkiye ekonomisine yaklaşık 10 milyar dolarlık katma değer sağlayan bir firma olduğunu belirtti. BMC’nin yıllık satın alma gücü hakkında bilgiler veren Çebi, “Şirketimiz geçen sene 2,5 Milyar TL satın alma gerçekleştirdi. Bu sene 1 Milyar dolar ciro hedefliyoruz. Uzun vadede ise yani 2025 senesinde 5 Milyar Doları ciro ve bununla birlikte yaklaşık 10 bin kişiye de istihdam sağlamayı planlıyoruz. BMC Anadolu Buluşmaları Kapsamında ESO Tedarikçi Günleri’nde bulunmayı da önemsiyoruz” dedi.

Toplantı içerisinde ESO üyelerinin soruları cevaplan BMC Satın Alma Yöneticileri daha sonra tedarikçi adayı firmalar ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

ESO 50. Yıl Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fatih Düş ve Sinan Özeçoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Evren Şahin, Gürhan Albayrak, ESO Meclis Üyeleri ile birlikte BMC Satın Alma Direktör Yardımcısı Alper Çebi, Satın Alma Müdürü Alper Ayan, Satın Alma Grup Lideri Mustafa Fevzi Teryaki, Satın Alma Grup Lideri Anıl Kına ile Pazarlama ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Ahmet İnal katıldı.