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Türkiye’nin en büyük 2’nci içme suyu projesinde isale hattı test ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inşa edilen Türkiye’nin en büyük ikinci içme suyu projesi Düzbağ projesi kapsamında tamamlanan isale hattına test amaçlı su verildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:05
Türkiye’nin en büyük 2’nci içme suyu projesinde isale hattı test ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inşa edilen Türkiye’nin en büyük ikinci içme suyu projesi Düzbağ projesi kapsamında tamamlanan isale hattına test amaçlı su verildi. Testlerin tamamlanarak şehre suyun verilmesi ile Gaziantep’te içme suyu temin maliyetleri yaklaşık yüzde 75 oranında düşecek.


Düzbağ projesi ile Göksu Nehri’nden alınacak yıllık 96,60 milyon metreküp su Gaziantep’e taşınacak. Proje kapsamında regülatör, terfi merkezi, isale hattı, iletim hattı, dağıtım hattı ve tünel imalatları bulunuyor. 2017 yılında başlayan inşaat çalışmaları çerçevesinde 81 bin 581 metrelik isale hattının tamamı bitirilerek hatta su verildi ve test çalışmalarına başlandı. Ayrıca proje kapsamında 13 bin 974 metre iletim hattı, 632 metre terfi hattı, 2 bin 659 metre dağıtım hattı, 400 metre Mizmilli deplasesi ve 12 bin 78 metre Kartalkaya terfi yenilemesi olmak üzere toplam 111 bin 324 metrelik boru hattı döşendi.


Düzbağ projesinin Gaziantep’in çılgın projesi olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Suriyeli misafirlerimizin de yoğun bir şekilde bulunduğu bu ilimizde içme suyu anlamında sıkıntıya son vermek maksadıyla bu projeyi geliştirdik. Şu an isale hattında test çalışmaları sürüyor. Testlerin tamamlanmasından sonra Gaziantep’e kaynak suyu kalitesinde içme, kullanma ve endüstriyel su verilecek” diye konuştu.



Suyun maliyeti yüzde 75 düşecek


Düzbağ projesinde içme suyunun ilk aşamada Göksu Çayı’ndan regülatör vasıtasıyla alınacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, “Bu aşamada Gaziantep suya yüzde 75 mertebesinde daha uygun maliyetle kavuşacak. Düzbağ Barajı’nın bitmesiyle de şehre verilen su yılda 173,60 milyon metreküpe yükselecek ve tamamen cazibeyle yani herhangi bir enerjiye ihtiyaç olmadan Gaziantepli vatandaşlarımız bu suya kavuşmuş olacak” değerlendirmesinde bulundu.



Projeye 1,2 milyar lira harcandı


Gaziantep Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı Projesi inşaatında genel iş ilerlemesinin yüzde 90 seviyesinde


olduğunu belirten Pakdemirli, bugüne kadar proje kapsamında 1,2 milyar TL harcama yapıldığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:05
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