Türkiye’nin en büyüğü olacak! Havadan kaydedildi

Eyüpsultan'da bulunan 250 yıllık Rami Kışlası'nın restorasyonu hızla devam ediyor. Bittiğinde Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline gelecek olan Rami Kışlası'nın restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi. Kışlanın Rami Caddesi'ne bakan cephesinin çatı ve dış cephe restorasyonunun bittiği görüldü.

Kışlanın iç taraflarında ise duvarların içinde ağaçların büyüdüğü görüldü. Kışlanın, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bünyesinde kurulacak 7 milyon kitap kapasiteli Türkiye'nin en büyük kütüphanesi de hizmete girmiş olacak. Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışması tamamlandığında, 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da bulunacak

KIŞLA 250 YILLIK TARİHE SAHİP

250 yıllık geçmişi olan Rami Topçu Kışlası'nın arşivlerdeki adı 'Rami Çiftliği Kışlası'. Yapı II. Mahmud döneminde 1826-1828 tarihleri arasında yenilendi. 1960'lı yıllarda ordunun terk ettiği kışla uzun süre bakımsız kaldı. 80'li yıllarda İstanbul Büyük Şehir Belediyesine devredildi.