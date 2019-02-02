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Ekrem İmamoğlu'nun yeni vaadi güldürdü!

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasını İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapacağını söyledi. Halbuki Saraçhane'den 5 km ötede, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi inşa ediliyor.

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:16

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında Saraçhane'deki belediye binasını İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapmak istediğini ifade etti.

İmamoğlu'nun bu sözleri Saraçhane'den 5 kilometre ötede Rami'de eski kışlanın yerine yapılan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinden haberi olmadığını ortaya çıkardı.

"Beton Ekrem"in bu sözleri üzerine vatandaşlar sosyal medyada, "İstanbul'dan haberin yok! İstanbul'u biliyor musun?" gibi eleştirilerde bulundu.

Kaynak: A Haber

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:20
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP
  4. İBB
  5. Saraçhane
  6. Rami

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  • OSMANLIOSMANLI39 dk önce
    YARABBİ ÜLKEMİZİ HAİN VE GAFİL KİŞİLERDEN MUHAFAZA EYLE

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