Ekrem İmamoğlu'nun yeni vaadi güldürdü! CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasını İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapacağını söyledi. Halbuki Saraçhane'den 5 km ötede, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi inşa ediliyor.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında Saraçhane'deki belediye binasını İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapmak istediğini ifade etti. İmamoğlu'nun bu sözleri Saraçhane'den 5 kilometre ötede Rami'de eski kışlanın yerine yapılan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinden haberi olmadığını ortaya çıkardı. "Beton Ekrem"in bu sözleri üzerine vatandaşlar sosyal medyada, "İstanbul'dan haberin yok! İstanbul'u biliyor musun?" gibi eleştirilerde bulundu. Kaynak: A Haber

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