Türkiye'nin en az suç işlenen şehri belli oldu

Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara yer verildi.

2018'de 3 bin 563 adli olay meydana geldi

Ülke genelinde asayiş olaylarında 100 bin kişiye düşen olay sayılarına göre Bingöl'de en az olay işlenen iller arasında birinci sırada yer aldığa dikkat çekilen açıklamada, kentte 2017'de 4 bin 25, 2018'de 3 bin 563 adli olay meydana geldiği belirtildi.

Bingöl'de meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi çalışmalarında 2017'de ülke genelinde 20. sırada iken 2018'de 6. sırada yer aldığı aktarılan açıklamada, "Asayiş olaylarında ülke genelinde aydınlatma oranımız 2017'de 30. sırada iken 2018'de 16. sıraya, mala karşı işlenen suçların aydınlatma çalışmalarında 2017'de ülke genelinde 27. sırada, 2018'de 19. sıraya yükselmiştir." denildi.

Cinayet, cinsel istismar...

Kişilere karşı işlenen suçlarda Bingöl'ün ülke genelinde 2017'de 65. sırada iken 2018'de 6. sıraya, suç aydınlatma çalışmalarında ise ülke genelinde 2017'de 11. sırada iken 2018'de yapılan planlı ve özverili çalışmalar neticesinde 8. sıraya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, kasten öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, cinsel taciz, konut dokunulmazlığının ihlali, tehdit, hakaret olaylarının önlenmesi için yapılan çalışmalarda ise 2017'de 70. sırada yer alan Bingöl'ün 2018'de 6. sıraya yükseldiği aktarıldı.