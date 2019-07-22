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Türkiye’nin en az nüfuslu mahallelerinden biri camisine kavuşuyor

Türkiye’nin en az nüfuslu kırsal mahallelerinden biri olan Kıroğlu Mahallesi’nde bulunan ve bir süredir kapalı olan cami, restore edilerek yeniden ibadete açılıyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00
Türkiye’nin en az nüfuslu mahallelerinden biri camisine kavuşuyor

Türkiye’nin en az nüfuslu kırsal mahallelerinden biri olan Kıroğlu Mahallesi’nde bulunan ve bir süredir kapalı olan cami, restore edilerek yeniden ibadete açılıyor.


Türkiye’nin en az nüfuslu mahallerinden biri olan Samsun‘un Havza ilçesine bağlı Kıroğlu Mahallesi’ndeki 60 senelik ‘Kıroğlu Camisi’ yeniden ibadete açılıyor. En az nüfuslu mahaller arasında olan Kıroğlu Mahallesi’nde toplamda 7 hane kalıyor. Kışları sadece 4 kişinin yaşadığı mahallede muhtar olan Hamit Aytekin, "Camimiz bir süre ibadete kapalıydı. Burada camimize elektrik tesisatı döşettik. İçeride tabanında ve tavanında kırıklar vardı. Onların onarımını yaptık. Boyası yapıldı. Yerlere halı döşenecek. Camimiz Kurban Bayramı’na hazır hale gelecek” diye konuştu.



"Amacım minare yapmak"


Yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade eden Muhtar Hamit Aytekin, “Camimizin restorasyonuna bitmesine az kaldı. Bittiği zaman çevredeki iş adamlarının yardımıyla yeni bir minare yaptırmak istiyoruz. Bunun dışında camimizin yanına lojman yaptıracağız. Yolların onarımı için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.


Hamit Aytekin, Kıroğlu Mahallesi muhtarlık seçimlerine tek aday olarak katılmış ve kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00
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