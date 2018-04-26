Türkiye'nin eğittiği 200 Suriyeli polis mezun oldu

Türkiye'nin eğittiği 200 Suriyeli polis, Halep'in Türkiye'ye sınır ilçesi Azez'de törenle mezun edildi.

Azez Emniyet Müdür Ahmet Zeydan, törende yaptığı konuşmada, "Göreve başlayan polislerimiz zalim Esed rejimi, DEAŞ ve PKK ittifakı nedeniyle zulüm görmüş halkımızı korumak için çalışacaklar." dedi.

Türkiye'nin desteği ve tecrübesiyle şehir içi ve kırsal alanlarda güvenliği sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Türk polis teşkilatından yetkililerin de katıldığı törende mezun polisler Türk bayraklarını taşıdı. Bu arada, Azez emniyeti, yeni polis adayları aradığını duyurdu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Azez-Cerablus hattını terör örgütü DEAŞ'tan arındıran Türkiye, geçen sene sonunda bölgede polis eğitmeye başladı. Mezun olan Suriyeliler, Bab, Azez, Cerablus ve Çobanbey'de görev yapıyor.

Bu arada, Çobanbey'de çocuklar, Kilis Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına katıldı.

Şişme oyun parklarının kurulduğu, Hacivat Karagöz, palyaço ve sihirbaz gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte eğlenen çocuklara hediyeler de dağıtıldı.

Fırat Kalkanı bölgesindeki Bab ilçesinde 23 Nisan'da da bayram etkinlikleri yapıldı.

Kaynak: AA