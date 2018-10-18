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Türkiye'nin düşmanı Kati Piri'nin dikkat çeken görüşme trafiği!

Türkiye düşmanlığıyla bilinen Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, bir süredir dikkat çeken ziyaretler gerçekleştiriyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:24
Türkiye'nin düşmanı Kati Piri'nin dikkat çeken görüşme trafiği!

Türkiye düşmanlığıyla bilinen AP Türkiye Raportörü Kati Piri, önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından İP Genel Başkanı Meral Akşener ziyaret ettikten sonra dün de HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret etti.

Demirtaş'ı serbest bırakması için girişimde bulunacakmış

"Başak Demirtaş'ın evinde sıcak ve samimi bir karşılama. Aile ve avukatların bir arada bulunduğu çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Avrupa Parlamentosu, AİHM'in Demirtaş'ın serbest bırakılması için acil olarak karar vermesi yönünde girişimlerde bulunacağız"

Piri'nin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek istediği ancak bu talebine yanıt verilmediği ifade edildi.

Sonrasında Ahmet Türk'ü ziyaret eden Kati Piri'nin sosyal medya hesabından 'Kürt sorununun tartışılması' gerektiğini söyleyen provokasyon temalı bir tweet paylaştı. Türkiye'de yaşanan terörü sürekli görmezden gelen ve terörist ve terörizmi öven Piri'nin bu ziyaretleri ne kapsamında yaptığı için herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 13:24
  1. Edirne
  2. Meral Akşener
  3. HDP
  4. Kati Piri
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. Başak Demirtaş
  7. Selahattin Demirtaş

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