Türkiye'nin dört bir yanından insanı yardım eli

Beşir Derneği,birlik, kardeşlik ve insani yardım köprüleri kurmayı sürdürüyor. Gıda malzemelerinden yakacak yardımlarına, sağlık kitlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok temel ihtiyaç malzemesini ihtiyaç sahipleriyle buluşturan dernek temsilcileri, Kilis ve Reyhanlı'da bulunan aşevi ve fırınlarıyla dabölge halkınıniçini ısıtacak sıcak yemek, ekmek gibi gıda yardımlarını da aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kilis ve Reyhanlı bölgesinde bulunan il, ilçe, bölge ve kamplarda kullanmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan ve ülkemizin dört bir yanında bağışçıların destekleri ile hazırlanan insani yardım tırları bölgeye sevk ediliyor. Afyonkarahisar'dan Manisa'ya, Ankara'dan Kocaeli'ne, Sakarya'dan İstanbul'a ülkemizin pek çok farklı şehrinde hep aynı gülümseme ve merasimler ile yola çıkan insani yardım tırları, zorlu kış şartlarında yaşamlarını sürdürmeye çalışan sivil halkın imdadına yetişiyor. Son bir ayda 21 bin adet giyim, 180 ton gıda, 27 ton kömür, toplamda 8 tır ve 2 kamyon ile bölgeye sevk edildi.

Günde 200 Bin Ekmek ve 30 Bin Kap Sıcak Yemek Yardımı

Suriye sınırına yakın bölgelerde yaşanançatışmalar ve açılan kamplardaki insanların evlerine dönememesi sebebiyle, Kilis ve Reyhanlı’da yaşayan Suriyeliler ilesavaşın ortasında kalmış bölge halkının yardım ihtiyacı yıl boyunca sürüyor. Bu nedenle bölgede kalıcı aşevi, fırın ve yardım mağazaları kuran dernek, hayata tutunmaya çalışan binlerce sivile, her gün düzenli insani yardım malzemesi ulaştırıyor. 10 bin kişi kapasiteli Cerablus aşevinde bölge halkınaher gün iki çeşit sıcak yemek ikram eden Beşir Derneği,Suriyeli mazlum sivillere verdiği desteği de sürdürüyor. Savaşın en büyük mağduru olan çocuklar ise aldıkları hediyelerle yaşadıkları sıkıntıları kısa bir sürede olsa unutmayı başarıyorlar.

Beşir Derneği, günde 200 bin ekmek üretme kapasiteli fırınları ve yine günde toplam 30 bin kap sıcak yemek üretme kapasiteli aşevleriyle Kilis, Reyhanlı bölgesindesavaştan etkilenen insanlarasavaşın ilk günlerinden bu yana yardımlarda bulunuyor.