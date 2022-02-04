ABD’ye kafa tutan, dünya 5’ten büyüktür diyen “One Minute” diyerek İsrail’e kafa tutan var mıdır? Böyle dünyada Tayyip Başkan’dan başka tek lider, cesur yürek, işini bilen, çalışkan ve dürüst. İşte görüyorsunuz, ülkemizde yaptığı hizmetlerden, büyük şehir hastaneleri, duble yollar, hava alanları ve durmadan gece gündüz candan yürekten 20-25 bakan ve üst düzey sanayicilerle savunma sanayilerimiz de adeta çığır açacak, düşmanlarımızı korkutacak çok büyük atılımlarla ve en son teknolojilerle yakında dünya denizlerinde yüzecek uçak gemimiz ve düşmanlarımıza durmadan korku salacak savaş uçaklarımız.

Ve bilhassa birçok dünya devletlerini tedirgin eden İHA’larımız SİHA’larımız ve daha başka 2023-2024 yıllarına kadar düşmanlarımızın silahlarından daha üstün nükleer füzeler ve uzaya gidecek çeşit çeşit uzay araçlarının yapılacağını düşmanlarımız herhalde çok iyi bildiklerinden ABD Başkanı Biden, Tayyip Başkanı darbeyle değil, muhalefet partilerini destekleyerek Başkan Erdoğan’ı mutlaka Türkiye’nin başından indirmek gerek çünkü ABD olarak İslam’ın kalesi olan Türkiye’yi biz içerden bölerek ele geçirmezsek bu sefer Türkiye devletine diğer bütün İslam ülkeleri birer ikişer katılarak, Türkiye Tayyip Başkanla 2023-2024’e kadar yapacağı silahlarla birlikte biz ABD’de ve Bütün Haçlı devletler olarak hepimiz zamanla Türkiye’nin hegemonyası altına girmiş oluruz.

Bu bakımdan Başkan Erdoğan, Türkiye’nin başından gitmeden biz Haçlılara bu dünyada rahat yok, bu nedenle, Türkiye’yi içten karıştırmak için her türlü küçük büyük şeytani oyunlarla CIA ve Mossad ajanlarıyla durmadan çalışmak gerek, yoksa Türkiye’nin büyümesini yani tekrar Osmanlı devleti gibi olmasını hiç birimiz engelleyemeyiz.

İşte hepimiz görüyoruz. Dünya çok kritik bir ortamda iken ve Türkiye’nin dört bir yanında düşmanlar at oynatırken ne oluyor ki. Bizim içimizdekilere böyle. İşte sözde gazeteci kılığına girmiş Sedef Kabaş diye biri kalkp, ülkemizin seçilmiş dürüst, çalışkan Reis-i Cumhur Tayyip Başkanımıza nasıl olur da hakaret eder sorarım size!!.

Sedef Kabaş’ın bu hakareti, dünyanın takdir ettiği Tayyip Başkanımıza dil uzatmak kimlerin işlerine yarar. Tabii ki Türkiye’nin işine değil, düşmanlarımızın işine yarar. Bu güzel ülkemize zarar veren sadece Sedef Kabaş mı oluyor? Bakın bir başkası sözde sanatçı denen şarkıcı Sezen Aksu dedikleri bayan Hz. Adem Peygamberimize, Havva Annemize cahil diyerek aslında kendisinin bütün Türkiye’ye böylece zır bir cahil olduğunu ispatlamış oluyor.

Yine maalesef aynı günlerde CHP milletvekili Özgür Özel’in okul öncesi 4-6 yaş çocukların Kur’an öğrenmesinin yanlış olduğunu, Kur’an yerine matematik gibi dersler öğrenmesi gerekir demesi maalesef Özgür Özel’in bu beyanatı İslam Dinini engellemesi anlamına bile gelebilir.

Üzülerek söylemek gerekir ki bu durumu bildikleri halde CHP’ye, yani Millet İttifakı’na oy atacak seçmenler de bu sebeple belki de onlar da İslam dinine engel olma durumuna gelebilirler. İşte bu hengame ortamında ve yine birçok Millet İttifakı siyasetçilerinden bazıları Tayyip Başkan’a diktatör diyenler, hırsız diyenler bile var. Peki eğer Tayyip Başkan, hırsız olsaydı, dinimizi, vatanımızı koruyacak, bayrağımızın inmemesini, ezanların dinmemesini sağlayacak o savunma sanayilerini hiç yapar mıydı? Bir misalle diyelim ki Millet İttifakı Partilerinden HDP milletvekilleri dahil eğer onların çok kıymetli emanetleri olup teslim edecek birini arayıp bulmak isteselerdi yine o çok kızdıkları Tayyip Başkan’a gider boyunlarını bükerek emanetlerini eksiksiz olarak tekrar geri alacaklarını çok iyi bildiklerinden o hırsız dedikleri güvenilir Tayyip Başkan’a emanetlerini korkusuzca teslim ederlerdi.