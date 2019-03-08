Türkiye'nin Doha Büyükelçisinin eşinden Dünya Kadınlar Günü etkinliği

DOHA (AA) - Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'in eşi Dilşat Özer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Katar'ın başkenti Doha'da bir etkinlik düzenledi.



Bu yıl "Kudüslü Kadınlar" temasıyla Doha'daki elçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, merkezi İstanbul'da bulunan Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) Başkan Yardımcısı Ayşegül Bayıcı ve yönetim kurulu üyesi Müşerref Gündoğdu'nun yanı sıra aralarında yabancı ülkelerden misafirlerin de bulunduğu 150'ye yakın davetli katıldı.

Büyükelçinin eşi Dilşat Özer, programda yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında savaş ve insani felaketlerin neden olduğu sıkıntılardan en çok kadınların etkilendiğini söyledi.



Türkiye'nin kadın hakları konusuna verdiği öneme ve bu noktadaki gelişimine vurgu yapan Özer, kadınların anne ve eş olarak topluma yön verdiğini dile getirdi.



Kudüs'ün tüm insanlık için taşıdığı değer ve öneme de değinen Özer, etkinlik kapsamında düzenlenen "Meryem’in Gözünden Kudüs" isimli resim sergisinden de övgüyle söz etti.

UKEAD Başkan Yardımcısı Bayıcı da konuşmasına dişiyle, tırnağıyla, emeğiyle, yeri geldiği zaman canıyla kendi topraklarını vatan kılan kadınları selamlayarak başladı.

Bayıcı, kadın ve erkeğin bazılarının iddia ettiği gibi birbirlerinin rakibi değil, bilakis tamamlayıcısı olduğunu söyledi.

Dünyada büyük yankı uyandıran ve koordinatörlüğünü UKEAD'ın yaptığı "HepimizMeryemiz" kampanyasına değinen Bayıcı, kampanya ile sadece Müslümanların değil Kudüs'teHristiyanların da yaşamış olduğu zulmü dile getirerek onların da destek vermelerini sağlamayıamaçladıklarını ve bundan dolayı da kampanyanın adını "Hepimiz Meryemiz olarak belirledikleriniifade etti.



Kampanyanın 50'den fazla ülkede çeşitli etkinliklerle devam ettiğinin altını çizen Bayıcı, 1 Mart’taİstanbul’da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen "Kudüs İçin Hepimiz Meryemiz" yürüyüşünühatırlattı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs'le ilgili gündemi nedeniyle bu yılki etkinlikte Kudüslü kadınlar da konuşuldu.

Program,Kudüslü genç ressamların gözüyle Kudüs’ün çeşitli noktalarını resmettikleri eserlerin sergilenmesiylesona erdi.