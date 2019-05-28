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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Türk iş insanlarına konutunda iftar verdi

28 Mayıs 2019 Salı 02:22
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Türk iş insanlarına konutunda iftar verdi

DOHA (AA) - Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Katar'daki Türk iş insanlarına iftar yemeği verdi.

Büyükelçi Özer, Doha'daki konutunda verdiği iftar yemeğinde iş insanları ve yatırımcılarla ülkede yürüttükleri ticari yatırımlar hakkında konuştu.

Katar-Türk ortaklığında 242 şirketin bulunduğu, ülkede sadece Türk sermayeli 26 şirketin faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Yabancı yatırım hacmi bakımından Katar'ın Türkiye'de tarım, turizm, bankacılık ve emlak alanlarındaki yatırımlarının 20 milyar doları bulduğu kaydediliyor.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 02:22
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