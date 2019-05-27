0553 313 94 23

Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası Brüksel'de anlatıldı

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes:- "AB, Türkiye'ye, üyesi olan bir ülkenin egemen haklarına saygı gösterme çağrısında bulunabilir ancak Türkiye'yi bir AB üyesi ülkenin deniz sularına ilişkin iddialarını kabul etmeye zorlayamaz. Bu uluslararası hukukla bağdaşmaz"

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:58
Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası Brüksel'de anlatıldı

BRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, "AB, Türkiye'ye, üyesi olan bir ülkenin egemen haklarına saygı gösterme çağrısında bulunabilir ancak Türkiye'yi bir AB üyesi ülkenin deniz sularına ilişkin iddialarını kabul etmeye zorlayamaz. Bu uluslararası hukukla bağdaşmaz." dedi.

Erciyes, AB üyesi ülkelerin daimi temsilciliklerinin genişleme ve Türkiye'den sorumlu görevlileriyle Türkiye'nin Brüksel'deki AB Daimi Temsilciliğinde bir araya gelerek, Doğu Akdeniz'deki siyasi ve hukuki durum hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Erciyes, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayandığını ifade etti.

AB'nin daha önce Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamanın tek tarafın iddialarını içerdiğine dikkati çeken Erciyes, "AB, Türkiye'ye, üyesi olan bir ülkenin egemen haklarına saygı gösterme çağrısında bulunabilir ancak Türkiye'yi bir AB üyesi ülkenin deniz sularına ilişkin iddialarını kabul etmeye zorlayamaz. Bu uluslararası hukukla bağdaşmaz." diye konuştu.

Erciyes, birbiriyle örtüşmeyen iddialar olduğunda, AB'nin uluslararası bir mahkeme gibi davranarak üye ülkenin iddialarını Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışamayacağını vurguladı.

AB'nin başka üye ülkeler arasında deniz hukukuna ilişkin benzer sorunlar yaşandığında bu şekilde bir tahkim rolü üstlenmediğine ve bunun yeni bir yaklaşım olduğuna dikkati çeken Erciyes, AB'nin tutumunun uluslararası hukukla bağdaşmadığının tekrar altını çizdi.

Toplantıya, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü de katıldı.

Erciyes, Brüksel'deki temasları kapsamında AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in Kabine Şefi Clara Martinez Alberola, Kabine Şefi Yardımcısı Richard Szostak, AB Dış İlişkiler Servisi Avrupa ve Orta Asya Direktörü Thomas Mayr Harting ve Batı Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye Direktör Yardımcısı Angelina Eichhorst ile de görüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:58
  1. AB
  2. Brüksel
  3. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay
  4. Doğu Akdeniz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu
    1. Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül..
    2. İnci kefali balığını koruma çalışmaları
    3. KTO Karatay Üniversitesinde..
    4. Büyükçekmeceli kadınlar 34’üncü kez..
    5. 3 bin 300 kişi dinledi
    6. Büyükşehir’de diplomasi geçidi
    7. Huawei CEO’su Zhengfei: “Zafer bizim..
    8. Nefis terbiyesi: İtikaf
    9. Ekonomik güven endeksi Mayıs’ta azaldı
    10. Ekonomik güven endeksi azaldı
    11. (Özel) İstanbul’da lüks otomobillerle..
    12. 1 yılda 14 patent başvurusu
    13. Forum Bornova ziyaretçileri ile “Bana..
    14. Trump: Bibi ve benim daha yapacak çok..
    15. Antalya Kongre Bürosu, IMEX Frankfurt..
    16. İstanbul merkezli "siber..
    17. Resmi rezerv varlıkları Nisan’da azaldı
    18. Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK..
    19. Dünya Oyun Oynama Günü, n11.com'da..
    20. Sıcaklarda baraj, gölet ve sulama..
    21. Hakurk nerede? Hakurk operasyon mu..
    22. Tartıştığı abisini kalbinden bıçakladı
    23. İl Sağlık Müdürlüğünden randevu..
    24. Cilt hastalıkları baharda artıyor
    25. Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
    26. Yaralıya müdahale eden hemşire bu hale..
    27. Sanatçı Mehmet Pala: Sanatçılık adı..
    28. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    29. Trump’tan Abe’ye F-35 teşekkürü
    30. Ege, bu hafta sıcak geçecek
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız