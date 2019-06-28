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Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin dış borcunu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tarafından açıklanan verilere göre 31 Mart itibariyle Türkiye'nin net dış borç stoku 277,3 milyar dolar oldu.

28 Haziran 2019 Cuma 14:16
Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin dış borcunu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, 31 Mart itibarıyla Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,4 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 60,6 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 277,3 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 37,1 olarak kayıtlara geçti.

 

Kamu net borç stoku 568,2 milyar lira

Söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku 14,8 milyar dolar oldu. Kamu net borç stoku ise bu dönemde 568,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 14,8 olarak belirlendi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 215,3 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 31,8 olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:16
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. türkiyenin dış borcu

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