Türkiye’nin demir yumruğunu yiyen ‘hainlerin’ hormonları bozuldu! Sapıklaştılar

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Türkiye'yi br türlü diş geçiremeyen küresel şer güçler, Türkiye’nin devletiyle ve milletiyle dik durması ve kurulan tuzakları, oynanan oyunları tek tek bozması ile birlikte dumura uğrarken, maşa olarak kullandıkları azılı kemalistler, FETÖ’cüler ve PKK’lılar arasında da sapkın eşcinsel ilişki yaygınlaştı.

Hainlerin dengesi bozuldu!

Türkiye’nin tarihinden aldığı güçle demirden yumruğunu tepesine yiyen vesayet yanlısı kemalistler, FETÖ’cü hainler ve PKK’lı teröristlerin adeta dengesi bozuldu. Örgüt üyelerinin sapkın ilişkileri ortaya çıkmaya başladı. Milli ve manevi değerlerden uzak bu gruplar içinde erkek erkeğe kadın kadına eşcinsel sapkın ilişki düzeninin kurulduğu ortaya çıktı.

Ateist PKK’da eşcinsel sapkınlık artıyor

Marksis Leninist terör örgütü PKK, dağa çıkardığı genç kızlara zorla tecavüz ederken, örgüt üyeleri arasında da hem cinslerine karşı cinsle istismar vakaları yaşanıyor. Özellikle Suriye’nin kuzeyinde bulunan YPG/PKK işgali altındaki bölgelerde teröristlerin eşcinsel ilişki yaşadığına dair haberler basına yansımıştı.

Güvenlik güçleri tarafından enselenen 'Sorej' kod adlı PKK'lı teröristin ifadesinde örgüt içerisinde sapkın ilişki düzeni ve cinsel istismar vakaları bir kez daha gözler önüne serildi. Yakalanan terörist, ifadesinde Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki 'Leşger' kod adlı YPG/PKK mensubu bir terörist elebaşısının hemcinslerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Teslim olan veya sağ olarak ele geçirilen teröristlerin ifadelerinde örgüt içinde eşcinselliğe eğilimin artırdığı, bu eğilimleri örgüt elebaşlarının da kabullendiği belirtildi.

PKK'nın siyasi kanadı olan HDP, Türkiye'de LGTB'li eşcinsel sapkınların sesi olmuştu, onlara destek çıkmıştı. ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de geçtiğimiz aylarda Rakka'da eşcinseller taburu kurmuştu.

Avukatıyla cezaevinde basıldı!

Küresel vakıflar tarafından özellikle fonlanan ve yaygınlaştırılmaya çalışılan eşcinsel sapkınlık, milli ve manevi değeleri sömüren ve 15 Temmuz’da yüzlece Müslümanı acımasızca şehit eden FETÖ içerisinde de çok yaygın.

Fetullah Gülen’in sapık görüşlerine mensup hainlerden olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel'in derdest edilmesinde aktif rol oynayan eski yüzbaşı Semih Barbaros Üstün, avukatıyla sapkın ilişkiye girerken basıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan FETÖ’cü Üstün, 18 Haziran'da kuzeni de olan avukat A.B.O. ile görüşme odasında konuşurken kamera açısından çıktı. Durumdan şüphelenen görevliler içeri girdiklerinde gördükleri manzara karşısında şok oldu. Üstün ile kuzeni ve avukatı olan A.B.O’nun cinsel ilişki halinde olduklarını gören infaz koruma memurları FETÖ’cü sapıkları odadan çıkartıp tutanak tuttu. Eşcinsel FETÖ’cü Üstün’ün kaldığı koğuş ve oda değiştirildi.

FETÖ'dem aranan ve eşcinsel olduğu öğrenilen M.T adlı FETÖ’cü de 2017 yılında, AIDS testi yaptırmak için geldiği hastanede kıskıvrak enselenmişti.

FETÖ'nün peruklu ekran yüzü Asım Yıldırım'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden eşcinsel hesapları takip listesine aldığı da o dönem basına yansımıştı.

Kemalistlerin ‘eşcinsellik’ eğilimi

Eski Türkiye özlemi içerisinde yanıp tutuşan bazı Kemalistler de, ‘özgürlük’ adı altında pozitivist bir yaklaşımla ‘eşcinsel’ sapkınlığın müptelası olmuş durumda. Sapkın düşüncelerine karşı ise en büyük engel olarak yine İslam’ı görüyorlar.

Türkiye’yi yıllardır tahakkümü altına tutan ve İslam’a ve manevi değerler adeta savaş açan 'azılı' kemalist düşünce mensupları arasında da eşcinsel sapkınlığın yaygın olduğu biliniyor. Buna son örnek "Atatürk İlah Değildir" dediği için üniversite öğrencisi Emine Şahin'i tutuklayan Hakim Kadir T. oldu. Şahin’i tutuklayan hakim Kadir T.’nin, erkek korumalarıyla sapkın ilişkisinin olduğu gerekçesiyle soruşturma geçirdiği ortaya çıktı. Hakkındaki iddialar o dönem basına yansıyınca hakkında soruşturma açılan Kadir T. Edirne'ye sürgün edilmişti.

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