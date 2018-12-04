D-8 ülkeleri için 'ulusal para birimi' çalışması! Değer kaybı yaşanmayacak

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari , 8 ülke arasında ulusal para birimleri üzerinden ortak olarak kullanılacak bir kartın çalışmasını yaptıklarını ve bu kart ile üye ülkeler arasında para birimlerinde değer kaybı olmadan alışveriş yapılabileceğini söyledi.

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari 'D-8 Ödeme Kartı' hazırlığına ilişkin bilgi verdi.

Karta yönelik bir teknoloji firması ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Shaari şöyle konuştu;

"Ortak para birimi gelecekte olabilir ama kendi para birimlerimizi bir an önce 8 ülke arasında herhangi bir sıkıntı olmadan kullanmalıyız.

Bir 'fintech' firmasıyla görüşme halindeyiz. Firma bize pek çok aplikasyonu içinde barındıran bir 'D-8 Ödeme Kartı' hazırlamaya çalışıyor.

Para birimleri ile değer kaybı olmadan alışveriş

(Kartın özelliği) Türkiye'den kalkıp Malezya'ya gittiniz ve elinizde D-8 kartınız var, TL'nizi Ringgit'e veya dolara çevirmeden, herhangi bir kayba da uğramadan alışveriş yapmanızı sağlayacak.

Yerli parayla ticaret ve D-8 kartı aynı zamanda yürütülen ayrı iki çalışma. İkisini de çok önemsiyoruz."