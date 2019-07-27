Türkiye’nin de katılımıyla Gürcistan’da NATO tatbikatı başladı

Türkiye’nin de katılımcı ülke olarak yer aldığı çok uluslu NATO tatbikatı “Agile Spirit 2019” Gürcistan’da başladı.

NATO’nun çok uluslu askeri tatbikatı ’Agile Spirit 2019 başladı. Türkiye’nin de katılımcı ülke olarak yer aldığı NATO tatbikatının resmi açılış törenine, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia, ABD’nin Georgia eyaletinin ordu rehberi General Randel Simons ve diğer yetkililer katıldı. Açılış konuşması yapan Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia, “Agile Spirit (Çevik ruh) Gürcistan’da şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı askeri tatbikatlardan biridir” dedi. Çaçibaia, "Bu tarz tatbikatları düzenlemek ve NATO’ya daha yakın olmak bizim siyasetimizdir. Bizim askerlerimiz dünyanın birçok yerinde NATO askerleri ile birlikte barışı koruyoruz. Bu gün burada askeri tatbikata katıldıkları için ABD temsilcilerine ve NATO ülkelerine ve ortaklarımıza” ifadelerini kullandı.

Amerikalı General Simons ise, Gürcistan’ın NATO’ya yaklaştığını kaydederek, “Gürcistan ABD’nin esas stratejik ortağı ve NATO’ya doğru adımlayan bir ülkedir. Bu gün buraya daha büyük bir grup katılıyor, 14 ülke. Bu tatbikat onu ispatlıyor ki, biz bölgede barış ve güvenlik istiyoruz" dedi.

“Agile Spirit 2019” tatbikatı Gürcistan’ın Senaki 2’nci Piyade Tugayı, Orpholo ve Vaziani adlı 3 farklı askeri üste gerçekleştirilecek. Tatbikata Türkiye dâhil, Gürcistan, ABD, Belçika, Bulgaristan, İngiltere, Yunanistan, Letonya, Lieutenja, Karadağ, Norveç, Polonya, Romanya ve Ukrayna’dan 3 bin askeri personel katılacak.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Tatbikat, eğitim, komuta, personel ve saha alıştırmalarını içeriyor. Eğitimin amacı, katılımcı ülkeler arasındaki birlikte çalışabilirliği güçlendirmek, çok uluslu ortamlarda operasyonel kapasiteyi arttırmak ve Karadeniz bölgesinde istikrarlı ve güvenli bir ortam sağlamaktır” ifadelerine yer verildi.

Tatbikat 9 Ağustos’a kadar devam edecek.