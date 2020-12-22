Türkiye'nin de aldığı Çin aşısından ilk sonuçlar geldi

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan Pfizer/BioNTech aşısının ardından, Türkiye'nin de 50 milyon doz satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da üçüncü aşama testleri yürütülen aşının, geçtiğimiz hafta üçüncü aşama testlerinin tamamlandığı ve ilk sonuçlara göre yüzde 50 etkinlik barajını geçtiği ifade edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ribeirao Preto Medical School'da görevli Prof. Dr. Domingos Alves, aşının yüzde 95'lere varan etkinliği olduğu belirtilen diğer aşılarla kıyaslanabilir hale gelmesini beklediğini ifade etti. Alves, "Herkes aşının etkinlik oranının yüzde 90’nın üzerinde olmasını umuyor. İlk aşamalardaki sonuçları çok iyiydi" dedi.

Denemeler sırasında gönüllülerden 200'ünün koronavirüse yakalandığı belirtilirken, bu kişilere plasebo mu yoksa gerçek aşı mı uygulandığı açıklanmadı.

Enstitü Direktörü Dimas Covas, aşıyla ilgili değerlendirmeyi 5 kişilik uluslararası bir komitenin yürüttüğünü duyurdu. Komitede, Çin ya da Brezilyalı bir bilim insanı bulunmadığı vurgulandı. Covas, aşının Brezilya'dan önce Çin'de onaylanabileceğini de söyledi.