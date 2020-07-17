Türkiye’nin cihan devleti olmasını engelleyemeyecekler

Milletimiz, tarih boyunca büyük devletler kurma başarısını her zaman göstermiştir. Öyle ki çoğunlukla küllerinden doğmayı başarmıştır. Defalarca yok olduğu sanıldığı sırada öyle bir cihan devleti kurmuştur ki üç kıtaya yayılmış ve dünyayı, adaletle yönetmiştir. Osmanlı Cihan Devleti 600 sene adaletin sembolü olarak yaşamıştır. Ancak küfrün oyunları, Osmanlı’yı yıkmıştır. Hatta Ayasofya bile müze yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ise fetret dönemini atlatabilmek için gayretlerine devam etmiştir. Bu gayretler ve bağımsızlık istekleri, darbeler ve mankurtlaştırılmış yöneticiler eliyle engellenmeye çalışılmıştır. Milletin kendi özüne dönme isteğine vurulmak istenen en büyük darbeler, Gezi ve 15 Temmuz’dur. Bu darbeler, yerli işbirlikçiler tarafından organize edilmiştir. Bütün bu darbe girişimlerine rağmen kararlı bir şekilde liderlerinin önderliğinde zincirlerini kıran milletimiz, bundan sonra yeni bir tuzağa inşallah düşmeyecektir. Devlet-millet bütünleşmesi olunca, Ayasofya yeniden cami olmuş ve kaybettiğimiz vatan topraklarını yeniden geri alma ve emperyalizmin oyunlarını bozma zamanı gelmiştir.

Bu oyunların ilki Suriye’de, diğeri ise Libya ve Mavi Vatandadır. Öncelik olarak Cihan Devletinin en önemli ayağı olan Suriye’yi inceleyelim. Suriye’de şu an patlamaya hazır bir bomba bulunmaktadır. Rusya ve İran kendi hakimiyetleri için mücadele etmektedirler. Bir yandan da ABD ve PKK iş birliği devam etmektedir. ABD, PKK’yı bırakamaz dolayısıyla PKK bitirilmeden Suriye’nin huzuru mümkün değildir. PKK’nın öncelikle Irak daha sonra Suriye’den tamamıyla temizlenmesi şarttır. Irak’ta Barzani ile çok net şekilde konuşulmalı, artık Türkiye’ye bağlığını kesinleştirmelidir. Bağlılığını sunmadığı takdirde Barzani iktidarı devrilmelidir. Barzani’nin, ABD ve Türkiye arasında tercihini tam olarak yapması zorunludur. PKK ile danışıklı dövüşüne son vermesi gereklidir. Irak’ın Kuzeyi, Türk Devletine tabi hale getirilmelidir. Irak’ta yapılan bu temizlik harekatıyla eş zamanlı olarak Suriye toprakları da terörden arındırılmalıdır. Bu temizlenen topraklarda Türkiye kontrolünde Özgür Suriye Devleti kurulmalıdır. Bu devletin ordusu zaten mevcuttur. Deyrezzor, PKK’dan ele geçirilmeli ve petrol vanası, yeni kurulan devletin eline bırakılmalıdır. Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatının sahası, Libya savaşı sonrasında genişletmelidir. Bu genişleme tüm Suriye’nin kuzeyi ve ortalarına kadar genişlemelidir.

Cihan devletinin kuruluşunda en önemli ayaklarından birisi Suriye ve Irak sorunlarının ortadan kaldırılmasıdır. Ancak bu yeterli değildir. Devletimiz bunun yeterli olmadığını görmüş, Somali’de, Sudan’da, Katar’da üsler kurmuş ve kurmaktadır. Devletimiz Libya ile mutabakat yaparak hem Akdeniz hakimiyetini sağlamış hem de Afrika’ya olumlu bir giriş yapmıştır. Libya hakimiyeti sağlandıktan sonra Mısır’ın da dost bir idareye geçmesi sağlanmalıdır. Halkını kolaylıkla öldüren Sisi, eğer Libya’ya saldırırsa iç isyanlar sonucu Mısır’ı kaybedecektir. Mısır iç dinamikleri sebebiyle kağıttan kaplandır. Mursi’ye yapılan zulüm unutulmuş değildir. Her Mısırlı’nın yüreğinde bu acı vardır. Mazlumun ahı yerde kalmayacaktır. Bu vazife Cihan Devleti adayı Türkiye Cumhuriyeti Devletine aittir. Libya zaferinin devamında sıranın Mısır’a geleceğini anlayan emperyalistler çare aramaktadır. Hatta Libya’da denge kurması için Rusya’ya bile razıdırlar. Kendi gelip savaşamayan Batılı güçler, görevi kölelerine vermiştir. Ancak Türk Devletine hiçbir şekilde diş geçiremeyen rahatına düşkün Batılılar kölelerle bu işi başaramazlar.

Libya zaferi tam olarak elde edildikten sonra kartlar yeniden dağıtılacaktır. Emperyalizm ve üst akıl, Türkiye’nin Cihan Devleti olmasını engelleyemeyecektir. Ancak tüm bu adımların önüne çıkabilecek tek engel Türkiye’nin iç huzuru dur. Bu iç huzuru baltalamak için yapılan oyunları devlet-millet dayanışmasıyla aşmayı başaran milletimiz, Cihan Devletinin adımlarını kararlılıkla atmaya devam etmektedir. Bu millet, öyle bir millettir ki inandığı dava uğruna tankların önüne yatabilir ve nice 15 Temmuz Zaferleri kazanabilir. Bir daha denerlerse karşılığını göreceklerini bilmelerine rağmen hâlâ darbe arzusu taşıyan emperyalist uşaklarının akıllanması çok zordur. Bu sebeple milletimiz, Cihan Devletinin kurulabilmesi için daima uyanık olmak zorundadır. Dünya mazlumlarına merhem olmak için tek çare birbirimize sıkıca kenetlenip Allah’ın ipine sımsıkı sarılmamızdır.