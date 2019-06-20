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Türkiye’nin çiçek bahçesi Isparta için sosyal medyada lavanta daveti

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65’ini, Türkiye’nin lavanta ihtiyacının da yüzde 80’lik kısmını tek başına karşılayan Isparta’da valilik tarafından yaklaşık lavanta sezonu öncesinde 1 dakikalık video hazırlandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:14
Türkiye’nin çiçek bahçesi Isparta için sosyal medyada lavanta daveti

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65’ini, Türkiye’nin lavanta ihtiyacının da yüzde 80’lik kısmını tek başına karşılayan Isparta’da valilik tarafından yaklaşık lavanta sezonu öncesinde 1 dakikalık video hazırlandı. Kısa videoda sayılı günler kalan lavanta sezonu öncesinde, görsel şölen ve hasadı yerinde keşfetmek isteyenler Isparta’ya davet edildi.


Gülde marka haline gelen Isparta’nın marka haline lavantası için hazırlanan videoda ayrıca, Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’ndan, Eğirdir Gölü, Davraz Kayak Merkezi, Kızıldağ Milli Parkı ve lavanta bahçeleri ile görsel şölen içerek gibi birçok doğal güzellik görseli yer aldı.



“Burası Türkiye’nin Lavanta Vadisi”


Son dönemde Türkiye’nin çiçek bahçesi olarak anılan Isparta’nın doğal güzelliklerinin kısa kısa yer aldığı videoda Isparta için, “Öyle güzellikler vardır ki bu topraklarda, saymakla bitiremezsiniz. Burası, doğanın tüm güzelliğini, ihtişamını ve tutkularını bünyesinde sır gibi saklayan bir şehir” yorumu yapıldı.


“Bu eşsiz şehir, şimdi lavanta şölenine hazırlanıyor” seslendirmesiyle devam eden kısa video görselinde lavanta sezonuna dikkat çekilerek, “Fotoğraf tutkunlarının, hayatı paylaşanların ve mutlu yarınlara koşanların vazgeçilmez adresi, burası Türkiye’nin Lavanta Vadisi. Gelin, doğanın sırlarını bu mor vadide keşfedin” denildi.


Isparta Valiliği’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda kez beğenilerek paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:14
  1. doğa
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