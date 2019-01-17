Türkiye'nin çevre ve şehircilik vizyonu masaya yatırılacak

ANKARA (AA) - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, Bakanlığın 2019-2023 yıllarını kapsayan icraat planının hazırlanacağı "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği" adlı istişare toplantısı yapılacak.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Kurum'un talimatıyla Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılında "yaşanabilir çevre, afetlere hazır kimlikli ve akıllı şehirler" vizyonuna ulaşmak amacıyla bir toplantı düzenlenecek.

Söz konusu toplantıda Bakanlığın 5 yıllık icraat planı hazırlanacak, birimler ve bağlı kuruluşlar sorumlu olduğu hedefler doğrultusunda 2023 yılına kadar yapılması planlanan çalışmaları masaya yatıracak.

Antalya'da 19-20 Ocak tarihlerinde bir otelde düzenlenecek toplantının açılış ve kapanış konuşması Bakan Kurum tarafından yapılacak.

İstişare toplantısının ikinci gününde sonuç bildirgesi Bakan Kurum tarafından açıklanacak. Söz konusu toplantı, yılda iki defa olmak üzere farklı şehirlerde 6 ayda bir düzenlenecek.

- "Sıfır atık" ve "iklim değişikliği" konuları görüşülecek

Toplantıda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" uygulaması da ayrıntılı şekilde konuşularak, uygulamanın yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmalar belirlenecek. Bakanlıkça yürütülen bu projenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yaygınlaştırılması görüşülecek.

Ayrıca farkındalık yaratmak amacıyla plastik poşetlerin ücretli olmasına ilişkin düzenleme de toplantıda önemli bir yer bulacak. Bu uygulamada 1 Ocak'tan itibaren gelinen süreç değerlendirilecek.

Son dönemde iklim değişikliği kaynaklı sel felaketleri konuları ve çözüm önerileri masaya yatırılacak. 7 bölge için hazırlıklarına devam edilen "İklim Değişikliği Eylem Planı" da bu toplantıda görüşülecek konular arasında yer bulacak.

- Kentsel dönüşüm

Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Stratejisi" ve "Mekansal Strateji Planı" ile ilgili çalışmalar öncelikli olarak ele alınacak.

Bu kapsamda 20 yıl içinde 6 milyon 700 bin konutun yıkılıp yeniden inşa edilmesi ve yılda 300 bin konutun dönüştürülmesi amacıyla hedeflenen strateji planının uygulayıcı birimleri tarafından Bakan Kurum'a sunumlar yapılacak.

Şehirlerin mikro ve makro düzeyde planlarının da konuşulacağı toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu Kadastro, TOKİ, Emlak Konut, İller Bankası ve Emlak Bankası'nın genel müdürlerinin yanı sıra 81 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürleri katılacak.