Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti

Türkiye'nin BRICS toplantısına davet edilmesi, S-400, F35 ve Türkiye'nin İdlib-Kandil hattına kurduğu güvenlik koridoru... Tüm bunlar Türkiye'nin bölgede büyük devlet olma ve bağımsız davranma refleksi olarak görülüyor. ABD ve terör örgütü PYD ise bundan bir hayli rahatsız.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, Grafoloji Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. BRISC toplantısına değinen Güçlüer, "Konu sadece casus papaz değil" dedi.

BRICS TOPLANTISI VE S-400 KONUSU

"Dünya nüfusunun yüzde kırkı, sanayinin üçte biri ve tarım üretiminin yüzde ellisi BRICS ülkelerine ait ve Türkiye bu toplantıya öçzel davetli olarak katıldı. Konu sadece casus papaz değil. Arkadaki büyük resmi de görmemiz lazım. BRICS ve S-400 meselesini de unutmayalım. İran konusunda yaptığı gibi. Türkiye S-400 almazsa hava savunmasını nasıl sağlayacak?"

Türkiye'nin F35'lerle ilgili üretim ortaklığı konusuna da dikkat çeken Güçlüer'e göre konunun ekonomik boyutu daha önemli.

"13 MİLYAR DOLARLIK BİR ÜRETİM"

"Bu arada biz S-400 konusunda sadece alıcı değiliz. S-400'ün teknolojisini de alıyoruz. Türkiye, bu konuda da bağımsız ülke refleksi ile hareket ediyor. ABD, buna karşı F35 kozunu öne sürüyor. Türkiye, F35 konusunda da üretim ortaklığına sahip. Hem de yıllık 13 milyar dolarlık bir üretim. İşin savunma boyutunun yanında ekonomik boyutu da var."

İdlib-Kandil arasına kurulan güvenlik koridoruna da değinen Eray Güçlüer, PYD'nin köşeye sıkışmasından ABD'nin rahatsız olduğunu söyledi ve Türkiye'nin büyük devlet refleksine dikkat çekti.

BÜYÜK DEVLET REFLEKSİ

"Son olarak Türkiye'nin İdlib-Kandil hattında savunma kuşağı oluşturması ABD'yi rahatsız etti. Geçtiğimiz sene Haşdi Şabi Musul'a girecekken Türkiye zırhlı bir tugayı Silopi'ye konuşlandırdı. Adamlar tam Musul'a girip katliam yapacakken bundan dolayı durdular. Yani Türkiye, bölgede büyük devlet refleksini pek çok defa gösterdi. Türkiye'nin bu kontrol edilemezliği ABD'nin Ortadoğu'da ikinci İsrail planını uygulatmaya çalıştığı PYD'nin üzerinde ciddi baskı oluşturdu."