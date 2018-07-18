Türkiye'nin Brunson kararına ABD'den tepki!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

İlk çıktığı duruşmada tutuklu sanık Brunson hakkındaki iddiaları kabul etmemişti.

Tanık olarak dinlenen kilise cemaatinden LeventAlkan, sanık Brunson’unPKK sempatizanlarına yardım ettiğini, kilisede bulunan gizli odada toplantılar yapıldığını, kilisede Türk-Kürt ayrımcılığı yapıldığını söyledi. Mahkeme, Rahip Brunson'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

TANIK HER ŞEYİ ANLLATI

Kilise cemaatinden olan ve duruşmaya Edremit’ten SEGBiS ile bağlanan tanıklardan Levent Alkan, Andrew Brunson’u 8-10 yıldır tanıdığını ve Brunson’un terör örgütü sempatizanları ile yakın ilişki içinde olduğunu, onlara yardım ettiğini ve kendisini uyarmalarına rağmen geri adım atmadığını öne sürdü.

"İFADEMİ DEĞİŞTİRMEM İÇİN TELKİNDE BULUNDULAR"

Tanık Alkan'ın ifade vermesi üzerine, Brunson’un kiliselere verdiği talimatla hiçbir kiliseye giremediğini, muhbir olarak görüldüğünü ifade ederek, Işık Kilisesi Pastörünün de kendisini ifadesini değiştirmesi yönünde telkinde bulunduğunu ve tövbe etmesini istediğini söyledi.

"TÜRKLER İLE KÜRTLER ARASINDA SAVAŞ VAR"

Andrew Brunson’un terör örgütü sempatizanlarına yardım ettiğinin altını çizen Alkan, birçok şeye şahit olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Bir gün kilisedeki vaazında "Türkler ile Kürtler arasında savaş var" ifadesini kullandı. Biz buna katılmıyoruz, bizim böyle bir düşüncemiz yok. Kendisi neden böyle düşünüyor?"

"GİZLİ ODADA TERÖR DÖKÜMANLARI VARDI"

Tanık Alkan, kilisede bir gizli odada toplanıldığını da ileri sürerek, "Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dokümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK’ya ait broşürler vardı. Bir de terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili haritası bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti" dedi.

Alkan, kiliseden kovulmadığını, gördüğü ayrımcılık sonucunda dayanamayıp kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti

ABD'DEN İLK TEPKİ

Rahip Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ardından ABD'nin Türkiye'deki müşaviri açıklamalarda bulundu.

Yetkili, "Brunson'ın suçlu olduğunu gösteren bir kanıt olduğuna inanmıyorum. ABD, Brunson ve tutuklu diğer ABD'liler konusunda endişeli. Bu karar hayal kırıklığına uğrattı" dedi.