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"Türkiye'nin bir mutluluk adası olacağını düşünüyoruz"

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan:- "Yerel yönetimler etik kurallara uygun davranırlarsa Türkiye'nin bir mutluluk adası olacağını düşünüyoruz"- "Kaynakları yerinde, dürüst, adil dağıtırsak bizi engelleyecek hiçbir güç yoktur diye düşünüyorum"

28 Mayıs 2019 Salı 23:26
"Türkiye'nin bir mutluluk adası olacağını düşünüyoruz"

ANKARA (AA) - Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, "Yerel yönetimler etik kurallara uygun davranırlarsa Türkiye'nin bir mutluluk adası olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun basın mensupları için düzenlediği iftar programında konuşan Toptan, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen "Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Destek" projesinin kapsamı, faaliyetleri ve beklenen sonuçları hakkında bilgi verdi.

Toptan, proje ile yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılmasına, etik davranış kurallarının oluşturulmasına ve yerelde yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun Türkiye'de 2004 yılında AB müktesebatı çerçevesinde çıkarılan kanunlardan bir tanesiyle kurulduğunu hatırlatan Toptan, kurulun geçen zaman içerisinde ağırlıklı olarak AB ile ortaklaşa projeler yürüttüğünü söyledi.

Köksal Toptan, bu yıl AB projesiyle ortaya konulan hedefin yerel yönetimlerde etik davranış ilkelerini yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı.

Yerel yönetimlerin halkla en yakın ve yüz yüze gelen kadrolar olduğunun altını çizen Toptan, "Yerel yönetimler etik kurallara uygun davranırlarsa Türkiye'nin bir mutluluk adası olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Toptan, 2000'li yıllarda Çin’in güçlenmesiyle birlikte dünyada yeni bir zenginlik dalgasının yükseldiğine işaret ederek, "Bu havada uçuşan partiküller gibi ülkelerin üstüne adeta yağdı, servet yağdı. Akıllı yönetimler, iyi yönetimler bundan çok yararlandı, Türkiye de bunlardan biri." diye konuştu.

Bu süreçte zenginliğin çıkar çatışmalarını da artırdığını söyleyen Toptan, 2000'li yılların başından itibaren dünyada buna engel olmak için etik kavramının ortaya çıktığını dile getirdi.

Türkiye’nin her tarafına etik eğiticiler gönderdiklerini aktaran Toptan, toplumu bilinçlendirme konusunda medyanın katkılarının çok önem taşıdığını belirtti.

Yerel seçimlerde yeni seçilen yöneticilerin bu konu açısından fırsat olduğunu ifade eden Toptan, "Kaynakları yerinde, dürüst ve adil dağıtırsak bizi engelleyecek hiçbir güç yoktur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "52 ilden temsilciler gelecek"

Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesinin takım lideri Prof. Dr. Mustafa Kemal Yalınkılıç ise projenin önemine değinerek, AB standartlarına uygun şeffaflaşma sürecini başarıyla tamamlayacaklarını kaydetti.

Proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde 13 çalıştay yapacaklarını belirten Yalınkılıç, bu çalıştaylara 52 ilden temsilcilerin geleceğini ve düşüncelerini paylaşacaklarını aktardı.

Toplumun izleme ve denetleme kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Yalınkılıç, "Projenin etik elçileri olacak ve bulundukları yerlerde etik dışı davranış ve uygulamaları tespit edecekler. Etikle alakalı 81 ile yayılacak şeklide bu eğitimi yaygınlaştıracağız." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:26
  1. AB
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