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"Türkiye'nin bilişim üssü" faaliyete geçti

Bilişim ve telekomünikasyon alanında yeni teknolojiler geliştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde Ar-Ge faaliyetlerine başlandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:14
"Türkiye'nin bilişim üssü" faaliyete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı, bilişim ve telekomünikasyon alanında yeni teknolojiler geliştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde Ar-Ge faaliyetlerine başlandı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nin temel amacının, bilişim ve telekomünikasyon alanında yeni teknoloji şirketlerinin ortaya çıkışını desteklemek ve küresel ölçekteki şirketlerin bölgeye yatırım yapmalarını cazip hale getirmek olduğunu ifade etti.

ABD San Francisco'da ODTÜ Kuluçka Merkezi'nin bulunduğunu hatırlatan Kök, "Yıllar içinde Silikon Vadisi'nde gözlemlediğimiz modeli, bir anlamda Ankara'ya taşımış olduk." dedi.

Bilişim İnovasyon Merkezi'nde yer alan öncü firmaların, ağırlıkla "5G ileri iletişim teknolojileri", "bulut çözümler", "büyük veri", "nesnelerin interneti", "sanayide dijital dönüşüm" başta olmak üzere odaklı ve özgün araştırmalar yaptığını bildiren Kök, şöyle devam etti:

"Ülkemiz genelinde, aynı zamanda işin bir de eğitim boyutuna bakacak olursak öğrencilerimize bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, bu teknolojiler vasıtasıyla üretim yapabilmenin yolları, girişimcilik gibi konularda da eğitimler düzenlenmesi ve öğrencilerin bu yeni teknolojilere hakim olmalarına katkı sağlayacak organizasyonlar yapılması merkezimizin öncelikleri arasında.

Bu bağlamda YÖK'ün başlattığı 100/2000 programı kapsamında, ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağını zenginleştirmeye yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye de bu merkezimizde destek vereceğiz."

- "Ortak çalışma alanıyla inovasyon artacak"

Prof. Dr. Kök, merkezde aynı zamanda toplam 2 bin 500 metrekarede "CoZone" adında ortak çalışma alanı kurulduğunu belirterek, "Bu alanın ana hedefi, inovasyonun artması, hem bölgesel hem de tüm ülke genelinde ekonominin büyümesine katkı sağlamak. Bu bölgede üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, özellikle inovasyon konusunda kendi aralarında ve farklı bilişim firmalarıyla çalışarak, belirli alanlarda hem kendi girişimciliklerini geliştirme hem de şirketlerden destek alma imkanına sahip olacak." değerlendirmesini yaptı.

Merkezin mimarisinin de farklı olduğuna işaret eden Kök, ortak çalışma alanlarında inovasyon faaliyetlerinin yürütülebileceğini söyledi.

Kök, "ODTÜ Teknokent, ülkemizin ilk teknokenti. Teknokent bünyesinde bu ana kadar yaptığımız teknoloji ihracatı yaklaşık 1,3 milyar dolar. Yeni oluşturduğumuz Bilişim İnovasyon Merkezi ile bu ihracatı en az yüzde 15 daha artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

- Bilişim İnovasyon Merkezi ilkleri barındırıyor

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi, küresel teknoloji şirketlerini de barından bir ihtisas teknopark alanı olarak tasarlandı.

Merkez, Ankara-Eskişehir yolunda, Hacettepe, Bilkent üniversitelerinin güzergahında, ODTÜ MET yerleşkesinde 2 bin 500 metrekarede 70 milyon liralık yatırımla kuruldu.

 

"Ankara'nın Girişimcilik Üssü" mottosuyla kurulan merkezde, girişimciler için ilk kez 300 kişi kapasiteli "CoZone" adında ortak çalışma alanı yer alıyor. Ortak çalışma alanları, tüm üniversitelerin on binlerce öğrenci ve mezununun ortak buluşma merkezi olarak da faaliyet yürütecek.

Teknoloji geliştirme üzerine fikri olan bir girişimci, herhangi ofis kiralamadan tek başına ortak çalışma alanlarında bunu geliştirerek, teknokent muafiyetlerinden yararlanabilecek. Start-up firmaları, ortak çalışma alanları sayesinde fikirlerini kısa sürede ürüne çevirebilecek.

Merkezde yer alacak küresel yazılım ve teknoloji şirketleri ile bu büyük markaların etrafında geliştirilecek kuluçka alanlarıyla genç girişimcilerin yetişmesini sağlayacak koşullar oluşturuldu.

Merkez kapsamında faaliyet gösteren 42 teknoloji şirketinde, binin üzerinde araştırmacı istihdam ediliyor. Sadece Ar-Ge firmalarının değil tüm iş disiplinleri ve farklı ölçeklerden şirket ile bireysel çalışanların bir arada olduğu yer olarak tasarlanan merkezin ana hedefi, inovasyonun artması, hem bölgesel hem de tüm ülke genelinde ekonominin büyümesine katkı sağlanması.

 

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:14
  1. Eskişehir
  2. Ankara
  3. ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök
  4. ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi
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