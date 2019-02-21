Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) üç kıtadan akademisyenleri ağırlayacağı Uluslararası Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Çalıştayı için toplantı düzenlendiği bildirildi.

Rektörlük binası Toplantı Salonunda düzenlenen Rektör Prof. Dr. Remzi Gören’in başkanlık yaptığı toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan, Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi (GESAM) Başkanı Doç. Dr. Bülent Cırık ile Dış İlişkiler Koordainatörü Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Şahbaz ve koordinatörlük temsilcisi Öğretim Görevlisi Mehtap Arat, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yalçın Çelebi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer katıldı.

Toplantıda 24 ülkeden çoğunluğu üniversite rektörü olan 50’ye yakın akademisyenin katılacağı çalıştay için düzenlenen veçalıştay kapsamında çeşitli üniversitelerle yapılması planlanan ortak bilimsel araştırmalar belirlendi.

Çalıştay hakkındaki son bilgileri katılımcılarla paylaşan GESAM Başkanı Doç. Dr. Bülent Cırık, Cırık, "Türkiye‘nin Bilimsel Birikimi DPÜ‘de Paylaşılacak" sloganıyla tanıtılan etkinliğin özellikle Balkan ülkelerinde olmak üzere uluslararası basında büyük ses getirdiğini ifade etti.

27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ve üniversitelerin uluslararası kültüre katkılarının yanında farklı bölgelerde bulunan üniversiteler arasında akademik iş birliği konusunda görüşmelerin gerçekleştirileceği çalıştaya, Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi Mavi Salon ev sahipliği yapacak.