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Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylem

- Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı dönemine dair skandal ifadelerinin ardından bir grup, Türk Büyükelçiliğinde provokatif eylem yaptı

05 Eylül 2019 Perşembe 11:54
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylem

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, "Osmanlı Devleti'nin Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı" yönündeki skandal ifadelerinin ardından Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylemde bulunuldu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkent Beyrut'un kuzeyinde yer alan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önüne sabahın erken saatlerinde 8 kişilik bir grup geldi.

Polislerin tüm ikazlarına rağmen Büyükelçilik binasının giriş kapısına kadar ilerleyen provokatörler, Türk Bayrağı ile birlikte üzerinde kuru kafa figürü ve "siz de oturun oturduğunuz yerde" yazılı bir ifadenin yer aldığı pankartı binanın ana kapısına astı.

Provokatif eylem, pankartın Büyükelçilikte görevli polisler tarafından kısa sürede indirilmesiyle sona erdi.

Söz konusu kişilerin ise Cumhurbaşkanı Avn'ın siyasi partisi Özgür Yurtseverler Hareketi'ne bağlı Omega Grubu mensupları olduğu ifade ediliyor.

- Avn'ın skandal açıklaması ve Türkiye'nin tepkisi

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla geçen hafta yaptığı televizyon konuşmasında, "Osmanlı boyunduruğundan kurtulma girişimlerinin tümünün şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesiyle sonuçlandığı" iddiasına yer vermişti.

"Osmanlıların özellikle 1. Dünya Savaşı yıllarında Lübnanlılara uyguladığı devlet terörünün, kıtlık ve zorla çalıştırma dahil yüz binlerce kurbanla sonuçlandığını, 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Osmanlıların hezimeti ve Fransız nüfuzuyla birlikte ülke tarihinde yeni bir döneme geçildiğini" öne süren Avn, söz konusu gelişmelerin ardından 1920'de büyük Lübnan'a ve sonrasında bağımsızlığa kavuştuklarını iddia etmişti.

Türkiye, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı dönemine ilişkin ifadelerini şiddetle kınayarak reddetmişti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasına sahip olmaktan gurur duyduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde 'devlet terörü' yoktur. İddia edildiğinin aksine, Osmanlı dönemi, Ortadoğu'da uzun bir istikrar dönemi olmuştur. Bu dönem, farklı din ve dilden toplumların barış içinde bir arada yaşadığı ve hoşgörünün hakim olduğu bir dönemdir. Birinci Dünya Savaşı'nı takiben Sykes-Picot temelinde nüfuz alanlarına bölünen bölge, bir daha barış yüzü görmemiştir. Bugün de istikrarsızlık kaynağı olan sorunların tohumları o dönemde atılmıştır.

Cumhurbaşkanı Avn'ın hezeyanla tarihi çarpıtarak bugünkü her türlü musibetin kaynağı olan sömürgecilik döneminde olup bitenleri yok sayması ve bunların sorumluluğunu Osmanlı idaresine yüklemeye kalkışması, müstemleke hayranlığının trajik bir tezahürüdür. Bu şuursuz yaklaşımın objektif tarih anlayışında ve bölge halklarının vicdanında hiçbir karşılığı yoktur ve olmayacaktır."

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:54
  1. Lübnan
  2. Osmanlı Devleti
  3. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği

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