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Türkiye'nin Benin'deki yeni büyükelçisi göreve başladı

Türkiye'nin Benin'in başkenti Kotonu'daki büyükelçisi Kemal Onur Özçeri Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'a güven mektubunu sunarak göreve başladı- Özçeri: - "(Benin'de) Açıklanan kapsamlı projeler Türk özel sektörü tarafından incelenmeye değerdir. Türk firmalarının diğer Afrika ülkelerindeki başarıları sayesinde Benin'de firmalarımıza ilgi büyüktür"

07 Temmuz 2019 Pazar 14:32
Türkiye'nin Benin'deki yeni büyükelçisi göreve başladı

ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Türkiye'nin Benin'in başkenti Kotonu'daki büyükelçisi Kemal Onur Özçeri, Benin'in tarım, ulaştırma, sağlık, enerji ve turizm alanlarındaki projelere ağırlık verdiğini belirterek, "Açıklanan kapsamlı projeler Türk özel sektörü tarafından incelenmeye değerdir. Türk firmalarının diğer Afrika ülkelerindeki başarıları sayesinde Benin'de firmalarımıza ilgi büyüktür." dedi.

Geçen yıl nisan ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden merhum Büyükelçi Turgut Kural'ın yerine atanan Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Özçeri, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'a 4 Temmuz'da güven mektubunu sunmasının ardından yeni görevini, AA muhabirine değerlendirdi.

Benin'in Batı Afrika'da yüzde 6,8 oranında yüksek büyüme hızına dikkati çeken Büyükelçi Özçeri, Türkiye'nin Kotonu Büyükelçiliği'nin 2014'te açılmasından sonra ülkede Türkiye'ye yönelik ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.

Türk firmalarının Benin'de özellikle inşaat sektöründe yer almaya başladığını ve Türkiye'nin ülkedeki varlığının bu alanda daha fazla hissedileceğini belirten Özçeri, 25 firma temsilcisinin yer aldığı DEİK Türkiye Benin İş Konseyi ve MÜSİAD heyetinin 2019 Nisan ayı başında Benin'i ziyaret ettiğini hatırlattı.

Büyükelçi Özçeri, "Söz konusu ziyaret Benin pazarının yakından incelenmesi bakımından faydalı oldu. Düzenli aralıklarda tekrarlanmalı" diye konuştu.

Afrika kıtasının yapısal değişim döneminden geçtiğini vurgulayan Özçeri, şöyle devam etti:

"Benin, bu vizyona sahip ülkelerden biridir. Tarım, ulaştırma, sağlık, enerji ve turizm alanlarındaki projelere ivme veren Benin hükümeti ülkenin dış borç yükünü hafifletmek için de önemli hamleler yapmaktadır. Afrika'da ve tüm dünyada takdir toplayan dinamik bir borç yönetimi yapılmaktadır. Açıklanan kapsamlı projeler Türk özel sektörü tarafından incelenmeye değerdir. Türk firmalarının diğer Afrika ülkelerindeki başarıları sayesinde Benin'de firmalarımıza ilgi büyüktür."

Halklar arasındaki temasların da önem taşıdığını vurgulayan Özçeri, "Benin, Mısır'daki Afrika Uluslar Futbol Kupası'nda tarihinin en iyi performansını sergiliyor. Milli takımın en iyi oyuncuları Türkiye'de top koşturuyor. Kaptan Stephane Sessegnon, forvet Mickael Pote ve kaleci Fabien Farnol'un Türkiye'deki başarıları sayesinde, Benin Türkiye'de tanımaya başlayan bir ülke." diye konuştu.

- Büyükelçi Özçeri, 4 Temmuz'da göreve başladı

Türkiye Cumhuriyeti Kotonu Büyükelçisi Özçeri'nin Benin Cumhurbaşkanı Talon'a 4 Temmuz'da güven mektubunu sunduğu törende Benin Dışişleri Bakanı Agbenonci de hazır bulunmuştu.

Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Küba, Venezuela ve ABD'nin yeni büyükelçilerinin de güven mektuplarını Benin Cumhurbaşkanı'na ayrı ayrı tevdi etmesi, Benin'de yayımlanan La Nation gazetesinde de "Beş ülke Benin'le ilişkilerini güçlendirmek için hamle yaptı" başlığıyla yayınlanmıştı.

Söz konusu haberde, Büyükelçi Özçeri'nin iki ülke ilişkilerinin iyi derecede seyrettiğine ilişkin değerlendirmesine ve "Görevim boyunca Türkiye ile Benin arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için çaba göstereceğim. İş birliğimiz kazan-kazan anlayışına dayalı şekilde ilerletilebilir. Bunun için gerekli mekanizmaların kurulması ve işletilmesi önemli. Ekonomik ve ticari işbirliğinde büyük potansiyel mevcuttur." sözlerine yer verilmişti.

- Türkiye - Benin ilişkileri ve Büyükelçi Özçeri

Togo'ya da akredite olan Türkiye'nin Kotonu Büyükelçiliği 2014'te açıldı. Ankara'da Büyükelçiliği ve İstanbul'da Fahri Konsolosluğu bulunan Benin'e, Türk Hava Yolları'nın (THY) yaz tarifesinde her gün uçuş bulunuyor.

Brüksel Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Özçeri, Benin'e atanmadan önce 2014-2018 döneminde Dışişleri Bakanlığı Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Özçeri, 1967 Ankara doğumlu, evli ve 1 çocuk babası.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:32
  1. Benin
  2. Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Kemal Onur Özçeri

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