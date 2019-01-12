0553 313 94 23

"Türkiye'nin belediye tablosu değişecek"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın:"(CHP ile ittifak çalışmaları) Titiz bir çalışma oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin belediye tablosu değişecek, çok farklı bir tablo ortaya çıkacak. İyi kurgulanmış bir çalışma yapıldığını düşünüyorum"

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:38
"Türkiye'nin belediye tablosu değişecek"

BURSA (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP ile yürütülen ittifak çalışmalarına ilişkin, "Titiz bir çalışma oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin belediye tablosu değişecek, çok farklı bir tablo ortaya çıkacak. İyi kurgulanmış bir çalışma yapıldığını düşünüyorum." dedi.

Partisinin "Mahalle Temsilcileri Eğitim Toplantısı" için geldiği Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın, Bursa ile ilgili ittifak konusundaki zorlukların aşıldığını söyledi.

Bursa'nın değişime ihtiyacı olduğunu öne süren Koray Aydın, "Belli bir mutabakat sağlandı denebilir şimdi, esas bundan sonrası önemli. Bursa'nın bir değişime ihtiyacı var. Çünkü yerel anlamda Bursa'nın sıkıntıları olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. O bakımdan Bursa'da bu değişimi sağlayacak bir atağa ihtiyaç vardı. Bu iş birliğinin bunun zeminini oluşturduğunu düşünüyorum. Allah nasip ederse mart ayının sonunda Bursa o değişimi yaşayacak." diye konuştu.

Aydın, ittifak çalışmalarının il ve ilçeler bazında devam ettiğini de belirterek, "Titiz bir çalışma oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin belediye tablosu değişecek, çok farklı bir tablo ortaya çıkacak. İyi kurgulanmış bir çalışma yapıldığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek hafta çalışmaların tamamlanacağını düşündüğünü dile getiren Koray Aydın, daha sonra adayların toplu olarak açıklanacağını da ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:38
  1. Bursa
  2. İyi Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri
    1. TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim..
    2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    3. Bitlis'te kayak sezonu başladı
    4. Bolu'da 3 günde 58 evden hırsızlık..
    5. GÜNCELLEME - Mobilya atölyesinde yangın
    6. Yerel seçimlere katılacak parti sayısı..
    7. AK Parti, Kocaeli'nin ilçelerinden..
    8. Haftanın MVP'si Huertas
    9. Aman Perinçek, Bay Kemal duymasın!
    10. Futbol: Hazırlık maçı
    11. Fransa'daki patlamanın bilançosu belli..
    12. TSD Karadeniz Bölgesi Başkanlar Kurulu..
    13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    14. Bakan Selçuk video konferans ile derse..
    15. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan..
    16. Gazze kadın şehidini uğurladı
    17. Kerkük Valisi Said'den KYB'nin bayrak..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi..
    19. Erdoğan: "Eğer Türkiye eski Türkiye..
    20. 5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş..
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi