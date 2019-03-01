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Türkiye'nin bazı illerinde hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri ve Samsun’un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

01 Mart 2019 Cuma 09:01
Türkiye'nin bazı illerinde hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri ve Samsun’un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

 

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

 

Ankara: Az bulutlu 10

 

İstanbul: Az bulutlu 15

 

İzmir: Az bulutlu 17

 

Adana: Az bulutlu 17

 

Bursa: Az bulutlu 17

 

Antalya: Az bulutlu 17

 

Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 16

 

Trabzon: Parçalı bulutlu 12

 

Erzurum: Parçalı bulutlu -2

 

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:01
  1. Ardahan
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Trabzon
  5. Samsun
  6. Rize
  7. Ordu
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Giresun
  11. Erzurum
  12. Diyarbakır
  13. Bursa
  14. Artvin
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Adana
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