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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

27 Aralık 2018 Perşembe 14:40
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BAKÜ (AA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Özoral, AA foto muhabirlerinin yıl boyunca objektiflerine yansıyan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Özoral, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özoral, "haber" kategorisinde, oyunu, Özkan Bilgin'in çektiği "Mehmetçik'ten ilk iftar" isimli fotoğrafa verdi.

"Yaşam" kategorisinde oyunu Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" fotoğrafından yana kullanan Özoral, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Azerbaycan'da da çok sevildiğini, bu ekibin 2018'de Bakü semalarında iki kez gösteri gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Özoral'ın "spor" kategorisindeki tercihi ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğrafı oldu.

Tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini fakat özellikle "Mehmetçik'ten ilk iftar" isimli fotoğraftan çok etkilendiğini vurgulayan Özoral, AA foto muhabirlerini tebrik etti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 14:40
  1. Azerbaycan
  2. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral
  3. yılın fotoğrafları

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