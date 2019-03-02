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"Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışanlara tarihin sillesini vurun"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "31 Mart akşamı şöyle sandıkları bir patlatın da Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışanlara tarihin bir sillesini vurun"

02 Mart 2019 Cumartesi 17:36
"Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışanlara tarihin sillesini vurun"

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 Mart akşamı şöyle sandıkları bir patlatın da Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışanlara tarihin bir sillesini vurun." dedi.

Soylu, AK Parti'nin Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, Trabzon'da bugün yine bir destan yazıldığını söyledi.

Vatandaşların 31 Mart akşamı önümüzdeki 4,5 yıla, Türkiye'nin geleceğine, yarınlarına, umutlarına çok büyük destek vereceğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Tam 50 yıldır Türkiye'de 4,5 yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem olmadı. İlk kez 4,5 yıl seçimin olmadığı bir döneme doğru gidiyoruz. Burada güçlü bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a, Murat Zorluoğlu'na, Cumhur İttifakı'na hep birlikte eğer destek verirseniz, her zaman yaptığınızı yaparsanız, bilesiniz Türkiye sadece yürümeyecek, Trabzon sadece yürümeyecek, Türkiye sadece koşmayacak, Trabzon sadece koşmayacak, Türkiye uçacak ve Trabzon uçacak. "

Bu anlayışın Türkiye'nin her tarafındaki vatandaşlara anlatılması gerektiğine işaret eden Soylu, "Terörle güçlü mücadele yapıyoruz, ekonomi ile güçlü mücadele yapıyoruz, milli ve yerli üretimle güçlü mücadele yapıyoruz. Trabzonlu hemşehrilerim, bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğmeyeceksiniz, değil mi? Bize Pensilvanya'yı güldürmeyeceksiniz, değil mi? Allah sizden razı olsun. 31 Mart akşamı şöyle sandıkları bir patlatın da Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışanlara tarihin bir sillesini vurun." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:36
  1. Ak Parti
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Trabzon

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