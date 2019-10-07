Türkiye'nin olası askeri operasyonuna ilişkin BM, AB ve Rusya'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesinin ayrıntılarını ise Beyaz Saray açıkladı.

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun konuşulduğu aktarılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak. Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak" denildi.

Bu gelişmenin ardından dünyadan da tepkiler gelmeye başladı.

Rusya'dan açıklama

Kremlin'den yapılan son dakika Fırat'ın doğusu açıklamasında, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıkları ancak Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin Rusya'nın pozisyonunu paylaştığını bildiklerini söyledi.

Peskov ayrıca, Moskova'nın pozisyonunun "Suriye'de yasadışı varlık bulunduran tüm yabancı güçlerin çekilmesi" yönünde olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise, "Kriz askeri yöntemle çözülemez" denildi.

BM'den skandal benzetme: Srebrenitsa

Birleşmiş Milletler'den (BM) ise konuyla ilgili tuhaf bir açıklama geldi. Cenevre'de gazetecilere açıklama yapan BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, tüm taraflara, "sivillerin yerinden olmasının engellenmesi" çağrısı yaparken operasyonun gerçekleşmesi durumunda gerekli acil durum planlarını yaptıklarını açıkladı.

Acil ihtiyaç duyanlara gıda ve tıbbi yardım yapabilmek için bölgeye erişim sağlamaları gerekeceğini açıkladı. BM temsilcisinin Srebrenitsa örneğini vererek "acı deneyimler" yaşadık söylemi ise tepki çekti.