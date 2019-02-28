0553 313 94 23

Türkiye'nin Antarktika'daki ilk meteoroloji istasyonu kuruldu

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye'nin "beyaz kıta"daki ilk otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kuruluşu gerçekleştirildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:02
Türkiye'nin Antarktika'daki ilk meteoroloji istasyonu kuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM), 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye'nin "beyaz kıta"daki ilk otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kuruluşu gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde meteorolojik çalışmalar da yapılıyor.

Sefer kapsamında MGM tarafından Türkiye'nin kıtadaki ilk otomatik meteorolojik gözlem istasyonu kuruldu.

Türk Bilim Kampı'nın yer aldığı Horsehoe Adası'nda kurulan istasyon için 4 gün süren zorlu bir çalışma gerçekleştirildi. Kimi zaman şiddetli rüzgarın engel olduğu çalışmalar, bilim insanlarının da desteğiyle tamamlandı.

- "Rüzgara ve soğuğa direndik"

MGM Mühendisi Mehmet Yıkılmaz, AA muhabirine, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleştirilen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne kurum olarak ilk kez katıldıklarını söyledi.

İstasyonun kurulumu için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Yıkılmaz, "Rüzgara ve soğuğa direndik. Bu istasyonda sıcaklık, nem, basınç, kar yağışı gibi parametreler ölçülecek." dedi.

Yıkılmaz, şiddetli rüzgar nedeniyle malzemeleri taşımakta zorluk yaşadıklarını belirterek, yaklaşık 450 kilogram ağırlığındaki malzemeleri ilk olarak helikopterle Horseshoe Adası kıyısına ulaştırdıklarını, daha sonra buradan istasyonun kurulacağı tepeye taşıdıklarını anlattı.

Uzun vadede kıtada ozon ölçümüne yönelik bir cihazın da kurulabileceğini vurgulayan Yıkılmaz, önceliklerinin meteorolojik veriler olduğunu bildirdi.

- İki yıl veri sağlayacak

Söz konusu istasyondan iki yıl boyunca rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, nem, yağış, basınç, kar kalınlığı, global güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik veriler elde edilecek.

Bu istasyondan alınacak veriler uydu modem haberleşmesi aracılığıyla merkez sunucuya aktarılarak veri tabanına kaydedilecek.

Tüm gözlem verileri, araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere MGM tarafından ilgili birimlerle paylaşılacak.

- Bakan Varank ilk verileri inceledi

Bu arada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da meteoroloji istasyonu kurulum çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, bilgi aldı. Varank, istasyondan gelen ilk verileri de inceledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:02
  1. İstanbul
  2. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  4. meteorolojik çalışmal
  5. Tarım ve Orman Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın öğretmene tokatlı saldırı kamerada
    1. Kadın öğretmene tokatlı saldırı..
    2. Heyelan bölgesinde bilimsel çalışmalar..
    3. Hisarcık’ta, sağlık personelinden..
    4. FETÖ itirafçısı kadın açıkladı!..
    5. Kocaeli’de akaryakıt tırtıkçılığı..
    6. Kadınlardan giyim kursuna yoğun ilgi
    7. Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı..
    8. Ömer Günel; “Turizm kenti Kuşadası..
    9. Bağcılar’da ’28 Şubat Postmodern..
    10. İçişleri Bakanı Soylu kanaat..
    11. Scout ekibi önerdi Fatih Terim..
    12. Komünist başkan PKK'ya selam çaktı!
    13. Başkan Bakıcıdan hastalara moral..
    14. Bitlis’te 188 köy yolu ulaşıma kapandı
    15. Artuklu’da yol çalışmaları devam ediyor
    16. Kadın ve genç girişimciler İcra..
    17. 28 Şubat mağduru öğretmen,..
    18. Tatvan'da eğitime kar engeli
    19. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    20. Deprem tatbikatını gerçek sandılar
    21. Gerilim arttı! Pakistan savaş uçakları..
    22. Sürüklenen bottaki düzensiz göçmenleri..
    23. Başkan adayı Uysal, "Milleti çamurdan..
    24. Yasama Derneği, öğrencilere yeni..
    25. GRAFİKLİ - Irak Meclisi'nin Mart'taki..
    26. Bilecik’te çiftçiler sözleşmeli üretim..
    27. Gökçeada’da 47 mülteci yakalandı
    28. Düzce Üniversitesi “Açık Kampüs”..
    29. MATSO’dan istihdam seferberliğine..
    30. Dünyayı mobil ağlarla örüyor
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek