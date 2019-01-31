Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluğuna saldıran PKK’lıya hapis istemi

LAHEY (AA) - Hollanda Savcılığı, 11 Ağustos 2018'de Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluk binasına molotofkokteyli ile saldıran terör örgütü PKK sempatizanı hakkında 20 ay hapis cezası istedi.



Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, zanlının bilinçli olarak Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu binasını seçerek 3 el yapımı patlayıcıyla saldırdığı belirtildi.



Saldırı sırasında konsolosluk binasında ve etrafında kimsenin olmamasının bir şans olduğu ifade edilen açıklamada, mahkemenin zanlı hakkında kararını 14 Şubat’ta açıklayacağı kaydedildi.



Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna geçen sene molotofkokteyli ile saldırı düzenleyen PKK sempatizanı, Hollanda polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Saldırıda, binada ufak çaplı hasar meydana gelmişti.

Saldırganın Adana'da kapatılan 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan 1983 doğumlu Ercan Polater olduğu belirlenmişti. Zanlının geçmişte Hollanda'ya iltica ettiği tespit edilmişti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Hollanda'da 2004'te gerçekleştirilen bir operasyonda yakalanan Ercan Polater, söz konusu ülkeye mülteci statüsünde iltica başvurusunda bulundu. Başvurusu kabul edilen Polater, gittiği ülkelerde gözaltına alınsa da Hollanda'nın verdiği mülteci statüsü nedeniyle serbest bırakıldı.



Türkiye'nin talebi üzerine 16 Temmuz 2012'de Bulgaristan'da yakalanan Polater, Hollanda tarafından 2004'te verilen mültecilik statüsü nedeniyle iade edilmedi.