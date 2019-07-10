Altın ithalatında haziran rakamları belli oldu Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 düşüşle 7 bin 849 kilogram altın ithalatı gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 düşüşle 7 bin 849 kilogram altın ithalatı gerçekleştirdi. 2018 yılının aynı ayında 8 bin 35 kilogram altın ithalatı yapılmıştı. Borsa İstanbul verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı bin 55 kilogram oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı bin 158 kilogram olmuştu.

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