Altın ithalatında haziran rakamları belli oldu
Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 düşüşle 7 bin 849 kilogram altın ithalatı gerçekleşti.10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:07
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 düşüşle 7 bin 849 kilogram altın ithalatı gerçekleştirdi. 2018 yılının aynı ayında 8 bin 35 kilogram altın ithalatı yapılmıştı.
Borsa İstanbul verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı bin 55 kilogram oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı bin 158 kilogram olmuştu.
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