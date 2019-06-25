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Türkiye'nin Afrika ticaret hacminde Tunus'la ortak hedef 100 milyar dolar

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan:"Türkiye, Tunus'la iş birliği halinde Afrika ülkeleriyle senelik ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor"

25 Haziran 2019 Salı 22:25
Türkiye'nin Afrika ticaret hacminde Tunus'la ortak hedef 100 milyar dolar

TUNUS (AA) - Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Türkiye'nin Tunus'la iş birliği halinde Afrika kıtası ile ticaret hacmini senelik 100 milyar dolara çıkarmayı amaçladığını belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ana sponsorları arasında yer aldığı Afrika Yeni Girişim Zirvesi başkent Tunus'ta başladı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Doğan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerinin ekonomilerinin, teknoloji ve dijitalleşme kaynaklı büyüyen bir güç haline geldiğini söyledi.

Türkiye ile Afrika arasında 2000'lerin başında senelik 100 milyon dolar olan ticaret hacminin halihazırda 20 milyar dolara ulaştığını aktaran Doğan, "Türkiye, Tunus'la iş birliği halinde Afrika ülkeleriyle senelik ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor." dedi.

Doğan, Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bir strateji uygulandığına ve 2003'ten bu yana Afrika ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için çaba sarf edildiğine işaret etti.

Afrika'nın özellikle modern teknolojide paha biçilemez bir pazar haline geldiğini vurgulayan Doğan, Afrika ekonomik geçişinin, bilime ve teknolojiye dayalı ekonomilere yönelmeye başladığını ifade etti.

- "Tunus Afrika'ya açılan bir kapı"

Tunus'un Afrika'ya açılan bir kapı olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Doğan, çalışmaların, Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda yoğunlaşması gerektiğini kaydetti.

Doğan, Türkiye'nin Tunus-Afrika ortaklığı için her türlü araca sahip olduğuna ve Tunus'un Afrika kıtasının ana ticaret kapısı olabileceğine dikkati çekti.

Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari de ülkesinin, yatırımcılar, yatırım ve finans fonları ile devlet otoritesi arasında düzenlenecek görüşmelerle gelişmekte olan kurumlar alanında Afrika'ya açılan bir kapı olmasına ilişkin isteğini dile getirdi.

Yarının ekonomisinin bilgi, zeka, yenilenme ve yaratıcılık üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Azari, bu tür tezahürlerin, Tunus'ta faaliyet gösteren tüm kurumlar için gerçek ve ciddi bir motivasyon olmasını umduğunu söyledi.

- Yeni girişimlere destek

TİKA Tunus Koordinatörü Saliha Tuna ise bu etkinlikte Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen yaklaşık 50 genç, başarılı, dinamik girişimcinin, yatırımcılar ve tecrübeli iş adamlarının yanı sıra kanaat önderleri ve hükümet yetkilileriyle bir araya gelme imkanı bulduğunu söyledi.

Zirve kapsamında, genç girişimcilerin kendi projelerini sergileyip aynı zamanda finansman arayışında bulunacaklarını kaydeden Tuna, bu bağlamda belirlenecek en başarılı yeni girişimlere finansman sağlanacağını ifade etti.

Tuna, zirvenin hem Tunus hem de Afrika kıtasındaki yeni girişimcilik ekosistemine büyük katkı sağlayacağını düşündüklerini ve yatırımcıların dikkatini bu bölgeye çekmekte başarılı olacağını umduklarını dile getirdi.

Zirvenin temel hedefinin, "kara kıta"nın kendi aktörleri tarafından Afrikalılar için kalkındırılması olduğunun altını çizen Tuna, bu hedefin TİKA'nın amaçlarıyla bütünleştiğini ve bu nedenle zirveyi desteklediklerini aktardı.

Saliha Tuna, TİKA olarak Afrika kıtasında 21 ofisle kalkınma iş birliği faaliyetlerine devam ettiklerini ve bu çerçevede Afrika Yeni Girişim Zirvesi'ne destek vermekten memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Tunus'ta bugün başlayan Afrika Yeni Girişim Zirvesi iki gün sürecek.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 22:25
  1. Afrika
  2. Ömer Faruk Doğan
  3. TİKA
  4. Tunus

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