Türkiye’nin ABD için önemi büyük

Türkiye’nin bölgede ve dünyada oynadığı rolden bahseden Podesta, ABD’nin, Türkiye’nin oynadığı rolden memnun olduğunu; ancak bazı güçlükler yaşadığını belirterek, Türkiye’nin İran konusunda Brezilya ile aldığı tavra atıfta bulundu. İran’ın 12 ton düşük zenginleştirilmiş uranyum gönderse dahi elinde nükleer savaş başlığı üretmek için yeterince güç olacağını iddia eden Podesta, bölgede nükleer açıdan güçlü bir İran’ın çok ciddi şekilde istikrarı bozacağını savundu.



AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ



Podesta, ABD’nin, Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğine değinirken, “Bu hem Türkiye için, hem de AB için iyi olacaktır. Tabiî ki bunun etkileri, ABD’ye de ulaşacaktır ama ABD-Türkiye ilişkileri kendi içinde bağımsız ilişkilerdir ve ABD ile Türkiye arasında güçlü ekonomik ilişkilerin oluşması, AB sürecinde bağımsız olarak ilerlemelidir. Özellikle de yakın vadede Türkiye-AB üyelik müzakerelerini durumu ne olursa olsun, ABD-Türkiye ilişkilerinin devam etmesi gereklidir. ABD’nin, AB’yi, AB üyelerini teşvik etmek konusunda oynayacağı rol vardır. Ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi, ABD için en önemli öncelik diyebilirim” şeklinde konuştu.



MERAL: EKSEN KAYMASI YOK TUSKON



Başkanı Rızanur Meral de ABD ve Türkiye’nin köklü stratejik ittifaka sahip ülkeler olduğunu belirterek, NATO’nun kuruluşundan bu yana ilişkilerin güvenlik odaklı olduğunu; ancak soğuk savaşın ardından ilişki portföyünün çeşitlendiğini hatırlattı. Meral, Türkiye’nin bölgesinde artırdığı gücünün, ABD’ye, bölgedeki tansiyonları hafifletmesinde yardımcı olduğunu ifade etti. Türkiye’de eksen kayması tartışmalarının yanlış yönde gerçekleştiğini düşündüklerini dile getiren Meral, “Türkiye’nin ekseni bütün dünyadır. Bölgemizde etkin barış gücü olarak çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.



PODESTA: İSRAİL’E DESTEK ÇIKTI, TÜRKİYE’YE İRAN MESAJI VERDİ



Center For American Progress’in Başkanı John Podesta’nın, TUSKON’un “Yeni öncelikler ve Yenilenmiş Ortaklıklar: ABD, Türkiye ve Küresel Zorluklar” konulu konferansındaki konuşmasında İsrail’e verdiği açık destek ve İran rahatsızlığı dikkat çekti.