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Türkiye'nin 921 yüzme alanı mükemmel seviyede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:"Bir yıl içinde Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi kıyıları ile göllerimizde bin 291 izleme noktasından numune alınmış ve toplam 41 bin 475 analiz yapılmıştır"- "Buna göre 921 yüzme alanı A sınıfı (mükemmel), 296 yüzme alanı B sınıfı (iyi), 62 yüzme alanı C sınıfı (uygun değil) olarak değerlendirilmiştir"- "D sınıfı yani girilmesi yasak olarak nitelendirilebilecek yüzme alanı ise bulunmamaktadır"

28 Haziran 2019 Cuma 10:07
Türkiye'nin 921 yüzme alanı mükemmel seviyede

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi kıyıları ile göllerde yapılan analizlerde, 921 yüzme alanının "A sınıfı (mükemmel )", 296 yüzme alanının "B sınıfı (iyi)" olarak değerlendirildiğini, "D sınıfı (girilmesi yasak)" yüzme alanı ise bulunmadığını bildirdi.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, turizm sezonunda yerli ve yabancı misafirlerin tatillerini sorunsuz geçirebilmeleri için ilgili bakanlıklar ve belediyeler ile iş birliği içinde çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Halk sağlığının korunması amacıyla yüzme sularının bakteriyolojik kalitesinin izlenmesi çalışmalarının Sağlık Bakanlığınca yürütüldüğünü belirten Koca, her yıl uzman ve deneyimli ekiplerce yüzme sezonunda 34 ildeki halka açık plajlarda izleme çalışmaları yapıldığını aktardı.

İl Sağlık Müdürlüklerinin yüzme sezonunda 15 günde bir halka açık plajlardan bakteriyolojik numuneler aldığına dikkati çeken Koca, numunelerin Bakanlık laboratuvarlarında analiz edildiğini belirtti.

Koca, analiz sonuçlarının risk seviyesinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için son derece önemli bir gösterge olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl içinde Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi kıyıları ile göllerimizde bin 291 izleme noktasından numune alınmış ve toplam 41 bin 475 analiz yapılmıştır. Buna göre 921 yüzme alanı (yüzde 75) A sınıfı (mükemmel), 296 yüzme alanı (yüzde 22) B sınıfı (iyi), 62 yüzme alanı (yüzde 3) C sınıfı (uygun değil) olarak değerlendirilmiştir. D sınıfı yani girilmesi yasak olarak nitelendirilebilecek yüzme alanı ise bulunmamaktadır."

- Vatandaşlar internet üzerinden analiz sonuçlarına ulaşabilecek

Bakan Koca, izleme çalışmalarının Türkiye'nin turizmi açısından son derece önemli olan Uluslararası Mavi Bayrak programına da katkı sağladığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığınca bakteriyolojik yönden izlenen plajların 463'ünün mavi bayrak ödülü aldığına dikkati çeken Koca, "Bu sayının artırılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Analizlerde elde edilen tüm veriler, yüzme suyu takip sistemi ile elektronik ortamda da izlenmektedir. Vatandaşlarımız www.yuzme.saglik.gov.tr adresinden, gidecekleri yüzme alanını seçerek analiz sonuçlarına ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:07
  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  2. yüzme suları

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