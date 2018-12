İSTANBUL (AA) – Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın 2018 yılını rekorla tamamlayacağını belirterek, "Türkiye'nin küresel ticaret becerisinin yılmaz neferleri olarak, 2018 yılında 170 milyar dolar mal ve 48 milyar dolar hizmet ihracatı hedefiyle rekora koşuyoruz." dedi.

TİM’in Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla yürüttüğü Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı olan şirketlerin temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Gülle, ihracatçıların Türkiye’nin müreffeh geleceği için çalışmayı borç bildiğini söyledi.

Konuşmasında, Türk ihracatının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde büyük mesafeler kat ettiğini belirten Gülle, “Bugün nasıl ki ülkemizin bekası şanlı ordumuza emanet ise, Türkiye’nin büyümesi, istihdamı, katma değeri de biz ihracatçılara emanet! Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olarak, zat-ı alinizin vizyonuyla sadece üretim, ihracat alanlarında değil, sadece dünyanın saygın ülkelerince gıptayla takip edilen mega projeleriyle değil, aynı zamanda ‘Medeniyet Diplomasisinin’ bir numaralı ülkesi olarak da ses getirecek işlere imza atıyor, yeni başarılar, yeni destanlar yazıyoruz.” diye konuştu.





- “Her bir dakikada 504 bin dolar ihracat yapıyoruz”





Türkiye'nin ticaret diplomasisinin saha ekibi ihracatçılar olarak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Gülle, şunları kaydetti:



"Gece gündüz 200 ülkeyi dolaşarak, Türkiye’mizin her bir dakikasında 504 bin dolar, her bir saatinde 30 milyon dolar, her bir gününde 726 milyon dolar, her bir haftasında 5 milyar dolar, her bir ayında da 18 milyar dolarlık ihracatı, 75 bin ihracatçımızla gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin küresel ticaret becerisinin yılmaz neferleri olarak, 2018 yılında 170 milyar dolar mal ve 48 milyar dolar hizmet ihracatı hedefiyle rekora koşuyoruz."







- "Hizmet İhracatçıları Birliğimizi, TİM ailesine kazandırmaktan mutluyuz”





Gülle, ihracatçıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bitmeyen enerjisinden büyük bir güç aldığını dile getirerek, dış ticaret hamlesinde hizmet ihracatının çok kıymetli bir yer tuttuğunu kaydetti.



Bu yıl, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" çalışmamızın 3.sünü tamamladıklarını anlatan Gülle, şöyle konuştu:



"Bu yıl, TİM olarak, hizmet ihracatına atfettiğimiz öneme istinaden, Hizmet İhracatçıları Birliği’mizi, TİM ailesine kazandırmaktan ve çalışmalarını desteklemekten mutluyuz. Çünkü hedeflere ulaşırken yüksek katma değerli, milli ve yerli ağırlıklı hizmet ihracatının, taşıdığı potansiyel ile en kritik katkıyı vereceğine inanıyoruz. Bizlerin hedefi 'Dış ticaret fazlası veren Türkiye.' Bu anlamda hem mal hem de hizmet ihracatında bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 200 milyar dolar seviyelerinde ilerlediğimiz bu dönemde gelecek stratejilerimizde de, hizmet ihracatına özellikle önem veriyoruz. Mal ihracatımızı kayıt altına alma konusunda sistemimiz oturmuş durumda. Bu sistemi, hizmet ihracatımız ve transit ticaret için de oluşturmamız gerekiyor.”





- “Bugüne kadar başardıklarımız başaracaklarımızın garantisidir”





Başarının büyüklüğünün inancın büyüklüğünden geldiğini ifade eden Gülle,ihracatta hedeflere ulaşacaklarına emin olduklarını kaydetti.

Ülkenin ihracatçılarının yarınlar için önemli bir sorumluluğu yerine getirme bilinciyle hareket ettiklerini anlatan Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben şunları söyledi:



"Bugün ödül alacaklar şunu biliyor ki, gün yoktur, bugün geçicidir, sadece gelecek vardır. Dolayısıyla mücadelemize, liderliğinizde, yılmadan devam edeceğiz. Bunu ülkemizin bekası için, canını ortaya koyanlara borçluyuz. Bizleri yetiştiren anne ve babalara borçluyuz. Gecesini gündüzüne katan, işçimizin alın terine borçluyuz.Bıkmadan, yorulmadan, bize hizmet veren, desteğini esirgemeyen, ihracat için çalışan tüm dostlara borçluyuz.İhracatçı sözünü tutar ve borcunu öder. Bugüne kadar başardıklarımız bundan sonra başaracaklarımızın garantisidir."

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı ise “Hizmet ihracatını bugün bulunduğu 50 milyar dolar bandından 150 milyar dolar bandına hep birlikte ulaştıracağımıza inanıyorum.” diye konuştu.





- Hizmet ihracatçıları ödüllendirildi





Ödül töreni kapsamında 17 farklı kategoride ilk 3’e giren firmaların temsilcilerine ve Türkiye geneli ilk 10 hizmet ihracatçısına ödülleri verildi.



Hizmet İhracatında ilk 10 sırayı alan kuruluşlar, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Güneş Ekspres Havacılık AŞ (SunExpress), Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ, Ekol Lojistik AŞ, Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret AŞ, Tav Havalimanları Holding AŞ, Rönesans Holding AŞ, Netlog Lojistik Hizmetleri AŞ, Odeon Turizm İşletmeciliği AŞ ve Atlasjet Havacılık AŞ diye sıralandı.





- Sektörlerin ilk 3’e girenleri ödüllendirildi





Ödül töreninde sektörlerinde ilk 3'te yer alan kuruluşlar ödüllendirildi. İlgili sektörler ve şirketlerin sıralaması şöyle şekillendi:



Bankacılık ve Diğer Mali Hizmetler; Türkiye Halk Bankası AŞ, isminin açıklanmasını istemeyen bir şirket, Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi.



Mimari, Mühendislik ve Diğer Teknik; Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Mercedes-Benz Türk AŞ, Stm Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ.



Teknik Müşavirlik; N K Y Mimarlık Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti., Yüksel Proje Uluslararası AŞ, Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri AŞ.



Bakım Onarım; Türk Hava Yolları Teknik AŞ, Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm San. Ve Tic. AŞ, Mro Teknik Servis Sanayi ve Ticaret AŞ.



Yazılım ve Bilişim; Ekin Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ, Netaş Telekomünikasyon AŞ., Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ.



Telekomünikasyon; Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV Ve İşletme AŞ, Arvato Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ, Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ.



Müteahhitlik; GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret AŞ, Rönesans Holding AŞ, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ...

Eğitim (Devlet Üniversiteleri); İstanbul Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi.



Eğitim (Vakıf Üniversiteleri); Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi.



Konaklama; Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnşaat San. Tic. AŞ, Aygün Turizm İnş. San. ve Tic. AŞ (Titanic Hotels), Hilton Enternasyonel Otelcilik AŞ.



Gastronomi; D-et Ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret AŞ (Nusret), Simit Sarayı Yatırım ve Tic. AŞ, BTA Havalimanlari Yiy. ve İç. AŞ.



Seyahat Acentaları; Odeon Turizm İşletmeciliği AŞ, İati Turizm Ticaret AŞ, Mp Turkey Turizm AŞ...

Sağlık; Acıbadem Sağlık Grubu, Mlp Sağlık Hizmetleri AŞ, Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hizm. Tic. AŞ (Koç Healthcare)



Yolcu Taşımacılığı; Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Güneş Ekspress Havacılık AŞ (SunExpress), Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ.



Liman ve Yer Hizmetleri; Tav Havalimanları Holding AŞ, Çelebi Havacılık Holding AŞ, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü



Yük Taşımacılığı ve Lojistik; Ekol Lojistik AŞ, Netlog Lojistik Hizmetleri AŞ, Arkas Konteyner Taşımacılık AŞ...

Görsel-İşitsel; Ay Sanat Prodüksiyon Ve Yapım AŞ, DTV Haber Ve Görsel Yayıncılık AŞ (Kanal D), TİMS Yapım Medya Film Prodüksiyon Sanayi Ticaret AŞ.





- Hizmet İhracatı Özel Ödülü





Hizmet ihracatı Özel Ödülü ise, İstanbul Havalimanı’nın müteahhştleri olan Mapa İnşaat, Kalyon İnşaat, Limak Holding ve Cengiz İnşaat’a verildi.



Tören hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi.