İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Aslında geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna operasyon kararı almış, bunu kamuoyuna ilan da etmiştik. Gerek Sayın Trump ile yaptığımız telefon görüşmesi, gerek diplomasi ve güvenlik birimlerimizin temasları, gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti. Tabii bu ucu açık bir bekleme süreci değildir." dedi.

Erdoğan, The Grand Tarabya Otel'de düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Rusya Federasyonu ile tesis edilen yakın iş birliği ve gerçekleştirilen başarılı operasyonların, Fırat'ın batısındaki bölgelerin nispi bir istikrara kavuşmasını sağladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat Fırat'ın doğusunda tüm ikazlarımıza rağmen kurulmaya çalışılan terör koridoru, bizi her türlü riski göze almamızı gerektiren bir noktaya getirdi." diyerek, şunları kaydetti:

"Suriye krizinin başından beri Amerika ile yürüttüğümüz diplomasi trafiği sonuçları itibarıyla maalesef istediğimiz bir noktaya gelmemişti ama şimdi o da arzu edilen seviyeye geldi ve geliyor. Özellikle Obama döneminde yaşanan bu sorunlar, Trump döneminde kötü bir miras olarak Trump'a kaldı, tabii bu yeni bir düzenlemeye geçilmesinde zaman kaybettirdi. Yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kişisel olarak Sayın Trump ile Suriye meselesinde pek çok noktada aynı düşündüğümüzü, aynı kanaatleri paylaştığımızı son telefon görüşmemde de gördüm. Ancak bu görüş ve anlayış birliğinin sahaya yansıması oldukça geç ve güç oldu ama oldu. Nihayet geçtiğimiz günlerde bu konuda şu ana kadarki en açık ve ümit verici sözleri Amerikan yönetiminden duymayı başardık. Atalarımız sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş der. Biz de geçmişteki kötü tecrübelerimiz sebebiyle bu sözleri memnuniyetle ve bir o kadar da ihtiyatla karşılıyoruz.

Aslında geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna operasyon kararı almış, bunu kamuoyuna ilan da etmiştik. Gerek Sayın Trump ile yaptığımız telefon görüşmesi, gerek diploması ve güvenlik birimlerimizin temasları, gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti. Tabii bu ucu açık bir bekleme süreci değildir. Bu arada biz de Sayın Trump ile yaptığımız görüşme çerçevesinde buna binaen Suriye'de halen varlığını sürdürdüğü söylenen DEAŞ unsurlarını etkisiz hale getirmeye yönelik operasyon planlarımız üzerinde çalışıyoruz, çalışacağız. Bir başka ifadeyle önümüzdeki aylarda Suriye sahasında, hem PKK, PYD unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz, bunun bilinmesi lazım. Terör örgütlerine karşı en başından beri ilkeli bir tutum içinde olan Türkiye'ye zaten başka türlü davranmak da yakışmaz."

- Suriye'nin yeniden inşası

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye kaynaklı terör tehditlerini ortadan kaldırdığımızda ülkemiz için her bakımdan çok önemli olan bu büyük coğrafyanın yeniden imar ve inşası aşamasına geçebiliriz." diyerek, şöyle devam etti:

"Esasen geçmişte bu meseleyi de çeşitli ülkelerle görüşmüş, konuşmuş, hatta finasmana yönelik birtakım sözler almıştık. Ancak maalesef bu sözler tutulmadı. Yeni dönemde ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki Suriyelilerin kendi vatanlarında iskanı için gereken imar, inşa ve ihya çalışmalarını süratle hayata geçirmemiz gerekiyor. Suriye'nin yıkımını engellemekte başarılı olamayan uluslararası toplumun en azından bu sürece işe yarar katkılar sağlamasını bekliyoruz. Gerek bölge ülkeleriyle, gerek Avrupa Birliği ile gerek Birleşmiş Milletler ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarla bu meseleyi konuşuyoruz, konuşacak, görüşecek ve en kısa sürede kolları sıvayıp, işe başlayacağız. Şu anda kontrolümüz altında olan bölgelerde, bu işi kendi imkanlarımızla zaten yaptık, yapıyoruz. Burada elde ettiğimiz tecrübeleri Suriye'nin tamamına teşmil edebiliriz, yeter ki ülkemize gereken destek verilsin."

- "Bugüne kadar ne yaptılarsa başaramadılar"

Türkiye'nin son 16 yılının her alanda başarı hikayeleriyle dolu bir şekilde geçtiğini, bilhassa son 5-6 yılda maruz kalınan saldırıların bu yükselişin önünü kesme çabalarının bir ürünü olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar ne yaptılarsa başaramadılar. Tam tersine ülke ve millet olarak girdiğimiz her mücadeleden güçlenerek çıktık. Bugün Türkiye'ye diz çöktürmek düne göre katbekat daha da zorlaşmıştır. Milletimiz oynanan oyunları görmüş, sahnelenen senaryoları çözmüştür. Artık geleceğimize daha güvenle bakabileceğimiz bir siyasi ve sosyal iklime kavuştuk. Ekonomimizi bu güzel zeminde büyüterek 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Milletimizin tüm kesimleri gibi iş dünyamız da her mücadelemizde yanımızdaydı. Hamdolsun bugün de esnafından en büyük ihracatçısına kadar, iş dünyamızın tamamını yine yanımızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlerin her birini yol ve kader arkadaşım olarak görüyorum. Bu güzel ülkemizi, Türkiye'mizi hep beraber yücelteceğiz, yükselteceğiz ve muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne beraber çıkaracağız. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin."

- Notlar



Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, konuşmasının ardından ilk 10 hizmet ihracatçısı firma ile hizmet ihracatı özel ödülüne layık görülen İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi 5 firmaya ödüllerini verdi. Erdoğan, ödül alan firma temsilcileri ile toplu fotoğraf da çektirdi.



TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın ressam İsmail Acar tarafından resmedildiği bir tablo hediye etti.



Törene, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve ihracatçılar katıldı.

(Bitti)