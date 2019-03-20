Türkiye’nin 3. model fabrikasının temeli Mersin’de atıldı

Türkiye’de 5 ilde açılacak, zamandan tasarruf ile daha kısa sürede daha fazla ürün üretmek ve verimliliği arttırmak için firmalara yol gösterecek olan ‘Model Fabrika ve Endüstriyel Tasarım-KOBİ Danışmanlık Merkezi’nin temeli Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen model fabrikalar, ’Sanayi 4.0’ kapsamında dijital dönüşümü desteklemeye yönelik eğitim vermeyi amaçlıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan’ın katılımı ile gerçekleştirilen temel atma törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletveikili Hacı Özkan, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer ve sanayiciler katıldı.

Törende konuşan Elvan, organize sanayi bölgelerindeki firmaların ayakta kalabilmesi adına rekabet gücünün yüksek olması gerektiğini belirterek, "Bugün MTOSB’de 3. bölgemizin alt yapı temelini ve model fabrikamızın temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl sonu itibari ile iş ve aş için, Mersin’in kalkınması için fabrika bacalarımız tütmeye başlayacak. Ancak bu tesislerimizin ayakta kalabilmesi ve daha da güçlenmesi için rekabet gücünün üst seviyelerde olması gerekiyor. Yani bu tesislerimizin dünyadaki diğer firmalarla rekabet edebilecek düzeyde olması gerekir. Hatta ve hatta rekabet gücümüzün dünyadaki diğer firmalardan daha yüksek olması gerekir. Dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşüm var. Eğer siz bu değişim ve dönüşüme ayak uydurabilirseniz, o zaman ayakta kalabilme, hatta daha da güçlenebilme imkanına kavuşursunuz. Ancak bu değişim ve dönüşüme ayak uyduramazsanız, yavaş yavaş işçi sayısını azaltmaya hatta belirli bir noktada fabrikayı kapatma durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün rekabet oranında daha güçlü olma noktasında ’Sanayi 4.0’a ihtiyacımız var. Biz buna sanayinin dijital dönüşümü diyoruz. Mevcut tesislerimizin tamamıyla otomasyona kavuşması, daha verimli daha kaliteli ürün üretmesi için sanayinin dijital dönüşümüne ayak uydurmalıyız" dedi.

Model fabrika ile birlikte mevcut tesislerin ’Sanayi 4.0’a uygun olarak dijital dönüşüme öncülük edeceğini vurgulayan Elvan, "Model fabrika, yeni kurulacak sanayi tesislerimize de ’Sanayi 4.0’ı tam anlamıyla uygulayabilen, tamamen dijitalleşmiş, tamamen otomasyona tabi tutulmuş bir sanayi tesisi demektir. İşte bu model fabrikayı kurduğumuz zaman burada dijital dönüşüm nasıl yapılır? ’Sanayi 4.0’ ne demektir? Hangi aşamada hangi mekanizmalar devreye girer? Bu soruların cevaplarını bulacağız. Fabrika sahiplerimiz, işçilerimiz, idarecilerimiz burada aldığı eğitimlerde öğrendiklerini kendi fabrikalarında uygulayabilecekler. Mersin rekabetini daha da güçlü kılmak istiyorsa, dünyada söz sahibi olmak istiyorsa yapması gereken en öncelikli iş model fabrika kurmaktır. Bunu da gerçekleştiriyoruz. İkinci önemli projemiz tasarım inovasyon merkezimizdir. Bu merkezi de model fabrikanın yanına kurarak, organize sanayi bölgemizin içinde olmasını sağladık. Tasarım inovasyon merkezimiz, kobilere yönelik eğitim faaliyetlerinin verilebileceği, destek programlarının uygulanacağı bir merkezdir. Bunu da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımız, Mersin Valiliğimiz ve MTOSB ile birlikte yürütüyoruz. Bununla da inşallah tasarım ve inovasyon alanında çığır açabilecek, çok sayıda genci istihdam edebileceğimiz bir merkez oluşturacağız. Böylece Mersin’in rekabet gücüne güç katmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Vali Su ise Mersin’de sanayi ve teknoloji alanında ciddi çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, "Bakanımız Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın başlatmış olduğu 5 projeyi titizlikle takip ediyor. Bu 5 projeden bir tanesi olan model fabrikamızın temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bir diğeri ise Endüstriyel Tasarım ve Kobi Danışmanlık Merkeziydi. Onun da bugün temelini atıyoruz. MTOSB’de bilim ve sanayi müzesini de kısa sürede bölgemize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sonuç itibari ile ilimizde sanayi ve teknoloji alanında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardan dolayı Bakanımız Lütfi Elvan’a verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli de model fabrikaların hem Türkiye’nin teknolojik geleceği hem de eğitim açısından önemli bir proje olduğunun altını çizerek, "Türkiye’de 3. olan model fabrikayı Mersin’e kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte Mersin Ticaret ve Sanayi Odamızın koordinatörlüğünde ve OSB üçgeni ile Mersin’e kazandırdığımız model fabrikanın temelini atıyoruz. Türkiye model fabrikayı yeni yeni tanımaya başladı. İlki Ankara’da, ikincisi Bursa’da yapılan model fabrikanın üçüncüsünü Mersin’e kazandırıyoruz. Biz burada hem üreten hem de eğiten bir organize sanayi bölgesi mantığıyla eğitime çok büyük önem veriyoruz. Model fabrikamızda da sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı eğitme hususunda güzel bir tesise sahip olacağız. Önümüzdeki teknolojik gelecekte bu fabrikanın çok büyük faydalarını göreceğimize inanıyorum. Model fabrikamızın yanında özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Lütfi Elvan Bakanımızın da hassas yaklaşımı ile cazibe merkezini de açıyoruz. Bu iki önemli tesis, inanıyorum ki sanayimize, ülkemize, geleceğimize çok ciddi faydalar getirecektir. Bu çalışmalar için Lütfi Elvan Bakanımız başta olmak üzere, Valimize, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma ve bölge sanayicilerimize teşekkür ediyorum’ diye konuştu.

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise model fabrikaların KOBİ’ler için önemli bir vizyon ve eğitim merkezi olabileceğini söyleyerek, "Model fabrikaların kurulacağı illerin Mersin, Kayseri, Gaziantep ve Konya gibi aynı hinterlant içinde olan iller olması, aslında Türkiye’nin yeni sanayi ve üretim bölgesini de göstermiş oluyor. Bu bölgelerin üretim gücüne yapılacak her yatırım, bize endüstriyel üretim anlamında yeni bir Marmara Bölgesi kazandıracaktır. Model fabrikaların organize sanayi bölgelerinin içinde yer alması ile birlikte meslek liseleri ile entegre edilmelidir" dedi.

Konuşmaların ardından model fabrikanın temel atma töreni gerçekleştirildi.