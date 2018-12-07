"Türkiye'nin 2019 yılında pozitif büyümesini sürdüreceğine inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yatırımlar için oldukça elverişli demografik yapısı, genç nüfusu ve yeni ekonomi için gereken faaliyetlere açılan alanlarıyla oldukça büyük bir pazar olan Türkiye’nin, içinden geçmekte olduğu dengelenme sürecine karşın, 2019 yılında da pozitif büyüme performansını sürdüreceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan, Türkiye'nin 2018 yılındaki ekonomi performansı ve 2019 yılı öngörülerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2 büyüyen Türkiye ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüyerek güçlü büyüme performansını sürdürdüğünü anımsattı.

Bu dönemde tüketim ve yatırım harcamalarının GSYİH büyümesine yaptığı katkının beklentilere paralel gerçekleştiğini, dikkatleri çeken noktanın ise net ihracatın katkısı olduğunu belirten Kaan, "Geride bırakmış olduğumuz üçüncü çeyrekte ve içinde bulunduğumuz dördüncü çeyrekte ekonomik aktivitede gözlenen yavaşlamaya karşın, net dış talepten alınan destekle birlikte yıl sonu büyüme oranının yüzde 4 ile yüzde 4,5 bandında olacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Enflasyon oranında başlayan gerilemenin süreceğini öngörüyoruz"





Kaan, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında dış ticaret açığında gözlenen daralmanın daha da belirgin hale gelmesinin, net ihracatın büyümeye katkısının yılın 3’üncü ve 4’üncü döneminde de sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dış ticaret açığındaki daralmanın etkisiyle cari işlemler dengesi de ağustos ve eylül aylarında fazla vermiş oldu. Ayrıca ağustos ayında yaşanan kur manipülasyonunun nedeniyle piyasalarda oluşan belirsizlik dönemini fırsat bilip fiyatlarını makul seviyelerin çok üzerinde artıran bazı fırsatçıların etkisiyle, enflasyon oranı hızlı bir şekilde artış kaydetmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon oranında başlayan gerileme sürecinin önümüzdeki aylarda da süreceğini öngörüyoruz. Yılın son çeyreğinde yaşanan gelişmeler, Türkiye ekonomisinde dengelenme sürecinin hız kazandığına işaret etmektedir. Küresel ticarette belirsizliklerin olduğu, ticaret savaşları ve yeni korumacılık gibi kavramların ön plana çıktığı böylesi bir dönemde, siyasi ve ekonomik anlamda istikrarını tesis etmeyi başarmış bir ülke olarak Türkiye, muadillerinden pozitif ayrışmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerden para çıkışlarının olabileceği, büyüme performanslarının düşeceği ve kurların üstünde bir miktar etki yapabileceği beklentilerin olduğu böyle bir dönemde ülkemize sıcak sermaye girişi de sürmüştür."

Abdurrahman Kaan, yatırımlar için oldukça elverişli demografik yapısı, genç nüfusu ve yeni ekonomi için gereken faaliyetlere açılan alanlarıyla oldukça büyük bir pazar olan Türkiye’nin, içinden geçmekte olduğu dengelenme sürecine karşın, 2019 yılında da pozitif büyüme performansını sürdüreceğine inandıklarını bildirdi.