Türkiye'nin 20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 20 Eylül "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 61 artarak 7 bin 506'ya yükseldi. Bin 519 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 302.867'ye ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 116 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 266 bin 117 oldu. Son 24 saatte 95 bin 321 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 456, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,0 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir." ifadelerini kullandı.