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Sağlık Türkiye'nin 2 Ocak koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı ve can kaybı
Sağlık

Türkiye'nin 2 Ocak koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Türkiye'nin 2 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 19:07:00 - 2021-01-02 19:13:07
Türkiye'nin 2 Ocak koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti.

2 Ocak koronavirüs tablosu

Ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu, 11 bin 672 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.

Bakan Koca'dan açıklama

Koca: "Bugün tespit edilen 1713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz."

 

Ayrıntılar geliyor...

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